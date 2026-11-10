Sahara: la Sierra Leone réaffirme son soutien au plan marocain d’autonomie

Au terme de leur rencontre bilatérale, ce mardi 10 novembre à Rabat, l’hôte du Maroc et le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération avec l’Afrique et des ressortissants marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ont souligné la position constante de la Sierra Leone en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, notamment par son vote historique de la résolution 2797 lorsqu’elle siégeait au Conseil de sécurité de l’ONU en octobre 2025.

«Nous réaffirmons notre position ferme et constante d’appui total de la Sierra Leone à l’intégrité territoriale du Royaume et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain», a déclaré le chef de la diplomatie de Sierra Leone. Il a rappelé l’ouverture du consulat général de son pays à Dakhla le 30 août 2021 comme «un symbole concret de solidarité du soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc, comme unique solution sérieuse, crédible et réaliste au différend» créé artificiellement par le régime d’Alger.

Mohamed Rahman Swaray a exprimé la volonté de son pays de «renforcer les échanges commerciaux et les investissements sectoriels (mines, agriculture, chaînes de valeur)», et indiqué que les deux pays vont réunir prochainement la quatrième session de leur commission mixte bilatérale. Il a également remercié le Maroc pour les bourses d’études accordées à Freetown.

Pour sa part, Nasser Bourita a indiqué que les deux parties ont signé une nouvelle feuille de route de coopération pour les deux prochaines années en prévoyant de réunir à nouveau la commission mixte bilatérale, après la rencontre de Laâyoune en 2023, afin de «fixer des objectifs concrets dans les domaines économique, diplomatique et sécuritaire».

À cette occasion, le ministre marocain a remercié chaleureusement son hôte pour le soutien de son pays à la cause nationale marocaine et sa souveraineté sur ses provinces du Sud. Le ministre de la Sierra Léone a également été reçu par le président de la Chambre des représentants, Ahmed Touizi.