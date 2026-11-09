L’Équateur soutient l’intégralité territoriale du Maroc et décide l’exonération de visa pour les Marocains

Au terme de ses entretiens à Rabat avec Nasser Bourita, le ministre équatorien des Relations extérieures et de la Mobilité humaine, Roberto Carlos Kury Pesantes, a réitéré la position de Quito se basant sur la résolution 2797 du conseil de sécurité de l’ONU, qui stipule que l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine est la seule base de règlement du conflit régional.

L’hôte du Maroc a rappelé que L’Équateur considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme «la seule solution sérieuse, crédible et réaliste pour régler le différend régional». Ainsi Quito a acté l’extension de sa couverture consulaire dans les provinces du Sud, et prévoit des initiatives diplomatiques, économiques et des visites sur le terrain.

L’ambassadeur de l’Equateur accrédité au Maroc effectuera prochainement une visite dans les provinces sahariennes, a-t-on précisé jeudi à Rabat de source diplomatique. Lors de la rencontre bilatérale, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a salué la position de soutien de Quito à l’intégrité territoriale du Maroc, en émettant le vœu que se consolide un partenariat bilatéral renforcé entre les deux pays.

«Nos relations bilatérales ont connu un fort développement ces dernières années», a affirmé Nasser Bourita, en annonçant la création prochaine d’un comité technique chargé des différents volets de cette coopération diversifiée. Le ministre a indiqué qu’il effectuera un voyage à Quito, en janvier prochain, afin d’inaugurer l’ambassade du Royaume sur place et de poursuivre ses entretiens avec son homologue équatorien. Il par ailleurs salué les efforts de l’Équateur pour renforcer la sécurité et la quiétude sur le plan intérieur.

Pour ce qui est de la coopération bilatérale, les deux pays ont signé à Rabat une feuille de route (notamment pour la période 2026-2028) ainsi qu’un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires. Ils doivent prochainement compléter le cadre juridique de leur coopération, afin notamment d’établir des conventions visant à éviter la double imposition, puis fixer la date d’un forum économique bilatéral. L’agriculture, les engrais et la sécurité sont parmi les prochains sujets de collaboration envisagés.