Maroc-Israël: la coopération militaire franchit le cap de l’industrie de défense

Le directeur général du ministère de défense israélien, Amir Baram, avec l'inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, Mohammed Berrid, à Rabat, le 9 novembre 2026. (PHOTO: FAR)

Parmi les premières étapes de la coopération militaire, après le passage au niveau de l’échange d’ambassadeurs, le directeur général du ministère israélien de la Défense, Amir Baram, est arrivé au Maroc hier, lundi 9 novembre. Il s’est entretenu avec Abdeltif Loudyi, ministre chargé de l’Administration de la Défense nationale, et le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud.

Ces rencontres ont permis de conclure plusieurs accords de coopération militaire portant sur l’industrie de défense, la protection des données, les matériels militaires classifiés et la cybersécurité. Cette visite s’inscrit dans la dynamique que connaît la coopération de défense entre Rabat et Tel-Aviv, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 11 novembre.

Elle va toutefois au-delà du simple caractère protocolaire en traduisant un changement dans la nature de la relation, qui ne se limite plus à l’acquisition de matériels, mais tend vers la «construction d’une base industrielle de défense» sur le territoire marocain. Un objectif stratégique qui répond aux ambitions du Maroc de réduire sa dépendance extérieure et de localiser la technologie militaire.

Cette visite intervient après une série d’étapes marquantes, parmi lesquelles la première participation officielle du ministère israélien de la Sécurité au Marrakech Airshow 2026, dans un contexte de croissance de la coopération militaire entre les deux pays au cours des dernières années.

Depuis l’annonce de la reprise des relations fin 2020, les liens entre les deux parties suivent une courbe ascendante, marquée par des rencontres et des concertations entre responsables marocains et israéliens. Ces échanges ont porté sur différents champs d’action et ont abouti à un accord de coopération cybernétique, ainsi qu’à d’autres accords économiques, sportifs et dans le domaine de l’enseignement.

Le mémorandum d’entente sécuritaire signé le 24 novembre 2021 par Abdeltif Loudyi et l’ancien ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a consolidé le partenariat sécuritaire entre les deux pays «dans toutes ses formes». Cet accord a également permis au Maroc d’acquérir des équipements sécuritaires israéliens sophistiqués, en plus d’une coopération dans la planification opérationnelle et la recherche-développement.

Le mémorandum a notamment consacré la coopération entre les services de renseignement, le développement des liens industriels, l’achat d’armes et l’entraînement conjoint, écrit Al Ahdath Al Maghribia. La coopération militaire et de défense entre le Maroc et Israël a ainsi évolué à un rythme accéléré depuis 2020, les relations entre les deux pays étant passées, en quelques années, de la normalisation diplomatique à un large partenariat militaire et technologique. Le Maroc tire désormais près de 24% de ses importations militaires d’Israël, contre 60% des États-Unis et 10% de la France.