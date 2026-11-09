Politique

Le directeur général du ministère israélien de la Défense en visite officielle au Maroc

Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès de la cheffe du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, a reçu lundi 9 novembre, au siège de l’ADN, Amir Baram, directeur général du ministère de défense israélien, en visite officielle au Maroc à la tête d’une importante délégation.

Cybersécurité, industrie de défense et acquisition d’équipements militaires... tels ont été les thèmes majeurs des entretiens de haut niveau menés à Rabat entre le directeur général du ministère de défense israélien, Amir Baram, le ministre Abdeltif Loudyi et l’inspecteur général des FAR, Mohammed Berrid.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/11/2026 à 17h05

En exécution des hautes instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès de la cheffe du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, a reçu lundi, au siège de l’ADN, Amir Baram, directeur général du ministère de défense israélien, en visite officielle au Maroc à la tête d’une importante délégation.

À cette occasion, les deux responsables se sont félicités des niveaux de coopération réalisés dans le domaine de la défense et qui bénéficie d’une base juridique couvrant les domaines de la protection des informations et matériels militaires classifiés, la cybersécurité, les échanges d’expériences et d’expertises ainsi que la formation du personnel.

Lire aussi : Qui est Gadi Eisenkot, l’ex-chef d’état-major d’origine marocaine choisi pour former le gouvernement israélien?

Dans leurs discussions, les deux responsables ont également mis en avant les avancées réalisées dans le partenariat en matière d’acquisition d’équipements et technologies militaires et dans le domaine de l’industrie de défense, tout en échangeant sur les voies de renforcement des différents aspects de la coopération bilatérale, notamment la construction d’une base industrielle de défense et le développement de la cybersécurité.

Dans la même journée, et sur hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’état-major général des FAR, le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a reçu Amir Baram au niveau de l’état-major général des FAR, indique un communiqué conjoint de l’administration de la défense nationale et de l’état-major général des FAR.

Lors de cette entrevue, les deux responsables ont mis en avant la dynamique positive de la coopération militaire bilatérale notamment dans les domaines du développement capacitaire, d’échanges d’expériences et d’expertises ainsi que de la formation et la coopération technique.

Cette entrevue a également été mise à profit pour réaffirmer la volonté commune de poursuivre le renforcement de cette coopération à travers la mise en œuvre des plans d’action arrêtés par la Commission militaire conjointe qui constitue un mécanisme d’échange, de coordination et d’exploration de nouvelles perspectives de coopération.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/11/2026 à 17h05
#Amir Baram#défense#Maroc#Israël

LEs contenus liés

Politique

Maroc-Mauritanie: la diplomatie et la défense au service d’un partenariat stratégique

Politique

Défense: le Maroc reçoit six nouveaux hélicoptères Apache AH-64E

Economie

Cybersécurité: le Maroc parmi les marchés clés de la défense numérique en Afrique, selon Mastercard

Politique

PLF 2027: pourquoi les engagements par anticipation de la défense grimpent à 190 MMDH

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Une OPA au service d’Alger: comment Selma Malika Haddadi fait main basse sur l’Union africaine
3
Double meurtre dans la forêt 33 aux environs de Benslimane: un suspect principal de 28 ans arrêté près d’Ouezzane
4
Niger: sommé de s’expliquer, le régime algérien fait le procès des origines marocaines du porte-parole de l’UE
5
Sahara marocain: Sánchez défend le plan d’autonomie et nie tout «marchandage» avec Rabat
6
Algérie: Tebboune cherche dans un conseil des ministres la pomme de terre, il trouve… les vaches
7
Le racisme tue
8
Air Arabia Maroc: un Airbus A320 frôle la mer en Sicile, les pilotes licenciés
Revues de presse

Voir plus