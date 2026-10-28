Défense: le Maroc reçoit six nouveaux hélicoptères Apache AH-64E

Cérémonie de réception de six hélicoptères AH-64E Apache par les Forces royales air, le 26 octobre 2026, à la première base aérienne de Salé.

Le Maroc a réceptionné six nouveaux hélicoptères d’attaque AH-64E Apache. Une cérémonie marquant cette livraison s’est tenue lundi 26 octobre 2026 à la première base aérienne des Forces royales air (FRA), à Salé, en présence de hauts responsables militaires marocains et du général de division Matthew W. Brown, commandant de la Force opérationnelle de l’armée américaine en Europe du Sud et en Afrique (SETAF-AF).

Dans un communiqué, la SETAF-AF précise que cette livraison porte à 19 le nombre d’appareils reçus par le Maroc sur les 24 prévus dans le cadre d’un contrat de ventes militaires d’une valeur de près de 1,3 milliard de dollars.

Selon la même source, le Maroc est l’un des deux seuls pays africains à exploiter des hélicoptères Apache et le seul sur le continent à utiliser la version AH-64E. Le général Brown a qualifié cette réception d’étape importante dans le renforcement des capacités de défense du Royaume et de la sécurité régionale.

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Au-delà de l’acquisition de nouveaux équipements, ces appareils doivent contribuer au renforcement de la coopération militaire entre Rabat et Washington. Leur intégration s’inscrit dans les objectifs de préparation opérationnelle conjointe et d’interopérabilité définis par la feuille de route de coopération en matière de défense 2026-2036, signée au Pentagone en avril dernier, indique le communiqué.

La SETAF-AF annonce également que des pilotes et des forces terrestres américains et marocains s’entraîneront sur ces appareils lors des prochaines éditions d’African Lion, le principal exercice militaire conjoint organisé sur le continent. Selon le général Brown, cette intégration doit améliorer la préparation opérationnelle des deux armées et leur capacité à mener des opérations conjointes.

Lors de la cérémonie de réception de six hélicoptères AH-64E Apache par les Forces royales air, le 26 octobre 2026, à la première base aérienne de Salé.

Le responsable militaire américain a par ailleurs salué le rôle du Maroc en matière de sécurité régionale, estimant que cette coopération illustre la solidité de l’alliance entre les deux pays. La SETAF-AF rappelle enfin que le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis, en 1777, et que les deux nations entretiennent la plus ancienne relation conventionnelle de l’histoire américaine.