Hicham Balaoui, président du ministère public, et Gérarld Darmanin, ministre français de la Justice, ont signé ce jeudi 19 novembre à Rabat une déclaration d’intention sur le renforcement de la coopération juridique et judiciaire entre Les deux pays.

Cette signature est intervenue à l’occasion d’entretiens tenus au siège de la Présidence du ministère public, en présence de l’ambassadeur de France au Maroc et d’une délégation de haut niveau, dans le cadre de la visite de travail effectuée par le ministre français au Maroc.

Selon un communiqué de la Présidence du ministère public, cette initiative a pour objectif principal de développer la coopération dans la lutte contre la criminalité organisée et transfrontalière, dans un contexte marqué par un changement des méthodes utilisées par les réseaux criminels.

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Concrètement, la déclaration prévoit plusieurs axes de coopération, entres autres l’échange d’informations sur les systèmes juridiques et judiciaires des deux pays, le partage des bonnes pratiques et l’organisation de visites réciproques de magistrats du parquet, pour renforcer leurs compétences professionnelles.

L’intelligence artificielle figure également parmi les domaines de coopération envisagés. Les deux parties entendent explorer son utilisation dans les activités du ministère public et dans la lutte contre la criminalité.