Arrestation d’un Franco-Malien recherché par Interpol pour meurtre à Oulad Teima

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir, appuyés par les éléments de police du commissariat d’Oulad Teima, ont réussi, ce samedi 7 novembre, à interpeller un ressortissant français d’origine malienne, âgé de 25 ans, et ce, en exécution d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités françaises dans une affaire liée à un homicide volontaire avec usage d’arme à feu.

Les procédures d’identification et d’interpellation ont été effectuées dans la ville d’Oulad Teima aux alentours de 14h00, à la lumière d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

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L’opération de pointage du ressortissant étranger interpellé dans les bases de données sécuritaires et les listes des personnes recherchées a révélé qu’il fait l’objet d’une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), visant la diffusion de son avis de recherche à l’échelle internationale, en réponse à un mandat d’arrêt international émis à son encontre par la justice française dans une affaire liée à un homicide volontaire par arme à feu.

Selon les premières informations disponibles, la personne interpellée est soupçonnée d’être impliquée dans la commission d’un homicide volontaire avec usage d’arme à feu commis le 6 septembre 2026 en France, dans une affaire ayant un lien présumé avec le trafic illicite de drogues et de psychotropes.

Pour les besoins de l’enquête judiciaire, il a été décidé de placer le suspect sous la mesure de garde à vue sur instruction du parquet compétent, dans l’attente des démarches requises par la procédure d’extradition dans le cadre des canaux de la coopération internationale.