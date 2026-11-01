Marrakech: un Français recherché par Interpol pour enlèvement et tentative de meurtre interpellé

Un ressortissant français de 31 ans, visé par un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises, a été interpellé samedi 31 octobre à Marrakech, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié ce dimanche 1er novembre.

L’opération a été menée par les éléments de la préfecture de police de Marrakech. La vérification de l’identité du suspect dans les bases de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a permis de confirmer qu’il faisait l’objet d’une notice rouge, diffusée à la demande du Bureau central national d’Interpol à Paris.

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Le ressortissant français est soupçonné d’être impliqué dans une affaire d’enlèvement, de séquestration et de tentative de meurtre, précise la DGSN.

Après son arrestation, le mis en cause a été placé en garde à vue sur instruction du parquet compétent. Le Bureau central national d’Interpol à Rabat, relevant de la DGSN, a pour sa part été chargé d’informer son homologue français de cette interpellation, en vue de l’engagement de la procédure d’extradition.

Cette arrestation s’inscrit, souligne la DGSN, dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale et des efforts déployés par les services marocains pour rechercher et interpeller les personnes faisant l’objet de mandats internationaux dans des affaires de criminalité transfrontalière.