Agadir: interpellation d’un Suédois recherché par Interpol pour tentative d’homicide

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé, le soir du vendredi 25 septembre, un ressortissant suédois âgé de 31 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires de son pays.

Le mis en cause a été arrêté à Agadir. Le contrôle de son identité dans les bases de données a révélé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), à la demande de la justice suédoise, pour son implication présumée dans une affaire de tentative d’homicide volontaire.

Le suspect étranger a été soumis à la procédure d’extradition, conformément aux instructions du parquet compétent. Le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’informer son homologue en Suède de cette interpellation dans le cadre de la procédure d’extradition.