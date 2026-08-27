Politique

Le pôle DGSN-DGST dément formellement tout piratage de ses systèmes informatiques et de ses bases de données

Le nouveau siège de la DGSN. (K.Sabbar/Le360)

Le pôle de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a catégoriquement démenti l’enregistrement ou la survenue de tout piratage de ses systèmes informatiques et de ses bases de données, lesquelles sont soumises aux normes de sécurité informatique les plus élevées.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/08/2026 à 15h54

La Direction Générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) ont démenti, de manière catégorique, toute intrusion dans leurs systèmes d’information ou leurs bases de données de sécurité, qui sont soumis aux normes de cybersécurité les plus strictes.

Dans un communiqué, le Pôle DGSN-DGST affirme que les données personnelles publiées récemment ne résultent en aucun cas d’une intrusion dans ses systèmes de sécurité, soulignant qu’il s’agit de données anciennes ayant été téléchargées à partir de bases de données et de systèmes d’information gérés par des compagnies d’assurance et des organismes de couverture sociale et de santé.

De même, le communiqué met en garde contre la diffusion fréquente de photographies truquées, présentées de manière trompeuse et malveillante comme représentant des fonctionnaires femmes et hommes dans divers services de sécurité et de la mise en circulation de documents falsifiés et contrefaits présentés comme des documents de sécurité.

Lire aussi : La DGSN dément la désertion de 160 de ses fonctionnaires à cause de prétendues «mauvaises conditions de travail»

Et d’ajouter qu’il s’agit manifestement de fausses images et de documents falsifiés, compte tenu de l’utilisation d’uniformes et de grades militaires qui n’existent pas au Maroc et ne sont pas d’usage au sein de la DGSN. De plus, les documents divulgués contiennent des identités visuelles erronées et des fautes de grammaire flagrantes.

Le Pôle DGSN-DGST réfute toutes les fausses informations faisant état d’une intrusion dans les systèmes de données de sécurité, qui ne sont pas connectés à des réseaux ouverts à l’Internet, et affirme que les enquêtes et investigations de sécurité se poursuivent sous la supervision du Parquet compétent afin d’identifier et d’appréhender toutes les personnes impliquées dans la fabrication, la production et la diffusion au public de ces fausses informations.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/08/2026 à 15h54
#DGSN-DGST#Démenti#Piratage

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