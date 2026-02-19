International

Le Maroc prêt à déployer des policiers et enverra des militaires à Gaza, annonce Nasser Bourita

Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, jeudi 22 janvier à Davos en Suisse, lors de la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix, présidée par Donald Trump.

Lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix à Washington, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a détaillé l’engagement du royaume à déployer policiers et militaires à Gaza, et a réaffirmé le soutien du roi Mohammed VI au plan américain de reconstruction et de stabilisation de la bande palestinienne.

Par La Rédaction
Le 19/02/2026 à 21h33

Le Maroc s’est engagé jeudi à envoyer des policiers et des militaires dans la bande de Gaza, devenant ainsi le premier pays arabe à annoncer publiquement un déploiement de ce type, a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

«Le Maroc est prêt à déployer des agents de police et à former des policiers de Gaza (…) et déploiera des officiers supérieurs au sein du commandement militaire conjoint» de la force de stabilisation à Gaza, a précisé Bourita lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix organisée à Washington par le président américain Donald Trump.

Bourita a également annoncé la mise en place d’un hôpital de campagne à Gaza et rappelé que le Royaume a déjà effectué la première contribution financière jamais réalisée au Conseil de paix.

Le ministre a rappelé que le roi Mohammed VI soutient pleinement l’action du président Trump pour la reconstruction de Gaza et appelle à l’avènement d’un processus réel de paix au Moyen-Orient. «Sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté, le Maroc est engagé à appuyer les efforts du Conseil de Paix à Gaza, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la promotion de la tolérance et de la coexistence», a-t-il ajouté.

Lire aussi : Conseil de Paix: à Washington, Bourita réaffirme le soutien du roi Mohammed VI à l’action du président Trump pour la reconstruction de Gaza

Selon Bourita, le plan du président Trump pour la Paix à Gaza a permis d’obtenir un cessez-le-feu, de mettre fin à une guerre tragique, de sauver des vies et de poser les bases d’une reconstruction pragmatique et tournée vers l’avenir. Il a insisté sur la nécessité de satisfaire les conditions de la phase 2 du plan pour garantir le succès des efforts de paix, et a appelé à la préservation de la stabilité en Cisjordanie ainsi qu’à l’appropriation du processus par les institutions légitimes palestiniennes.

Le ministre a enfin souligné que la stabilisation et la reconstruction de Gaza constitueront un levier pour le lancement d’un véritable processus de paix fondé sur la solution à deux États.

La réunion inaugurale du Conseil de Paix, présidée par Donald Trump, a rassemblé le vice-président J. D. Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio, ainsi que les chefs d’État, de gouvernement et ministres des affaires étrangères d’une cinquantaine de pays.

Par La Rédaction
Le 19/02/2026 à 21h33
#Gaza#Roi Mohammed VI#Plan Trump#Conseil de Paix#Cessez-le-feu

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conseil de Paix: à Washington, Bourita réaffirme le soutien du roi Mohammed VI à l’action du président Trump pour la reconstruction de Gaza

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Première réunion du «Conseil de paix» de Trump

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Maroc élu membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conseil de paix de Trump: seulement deux pays africains invités

Articles les plus lus

1
Comment le Conseil de la concurrence justifie son choix controversé de vouloir briser le monopole des pharmaciens?
2
Le boom des recettes fiscales au Maroc expliqué par le patron des impôts, Younès Idrissi Kaitouni
3
Un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie: comment Tebboune fabrique une prospérité en toc
4
Bassin du Sebou: de 40% à 90% en moins de trois mois, les retenues dépassent 5 milliards de m³
5
Alliances Développement Immobilier: le temps du dépassement
6
Ramadan et politique
7
À Ksar El Kébir, les images émouvantes des retrouvailles à la veille du Ramadan
8
Un chargé d’affaires «hostile», soutien accru à l’incrimination du Polisario: l’étau américain se resserre contre l’Algérie
Revues de presse

Voir plus