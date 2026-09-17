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Un Franco-Algérien recherché par la justice française interpellé à Mohammedia

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La police judiciaire de Mohammedia a interpellé, jeudi 17 septembre dans l’après-midi, un ressortissant algérien titulaire de la nationalité française, âgé de 37 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités françaises.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 21h58

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect figurait sur la liste des personnes recherchées à l’échelle internationale à la demande de la justice française, dans une affaire liée à des réseaux de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Après son interpellation, le suspect a été présenté au parquet compétent dans le cadre des procédures judiciaires en vigueur et en vue de la mise en œuvre de la procédure d’extradition.

De son côté, le bureau central national (BCN) Interpol Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’informer son homologue à Paris de l’interpellation du ressortissant recherché.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la DGSN pour renforcer la coopération sécuritaire internationale et traquer les personnes faisant l’objet de recherches dans des affaires liées à la criminalité transfrontalière.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 21h58
#DGSN#Algérie#France#criminalité#Mohammedia

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