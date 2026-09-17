Un Franco-Algérien recherché par la justice française interpellé à Mohammedia

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect figurait sur la liste des personnes recherchées à l’échelle internationale à la demande de la justice française, dans une affaire liée à des réseaux de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Après son interpellation, le suspect a été présenté au parquet compétent dans le cadre des procédures judiciaires en vigueur et en vue de la mise en œuvre de la procédure d’extradition.

De son côté, le bureau central national (BCN) Interpol Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’informer son homologue à Paris de l’interpellation du ressortissant recherché.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la DGSN pour renforcer la coopération sécuritaire internationale et traquer les personnes faisant l’objet de recherches dans des affaires liées à la criminalité transfrontalière.