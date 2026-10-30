Cryptomonnaies: Binance confirme une cyberattaque massive estimée à 6,3 milliards de dollars

Binance a publié sur la plateforme X plusieurs messages contradictoires, assurant d’abord que tous les fonds déposés par les clients sur son site étaient «totalement à l’abri», avant d’annoncer, un peu plus tard, qu’elle couvrirait «toutes les pertes».

We are working non-stop to resolve this issue. Binance will cover all losses. As a precaution, all deposits and withdrawals are temporarily suspended while our team conducts security checks, freezes funds, and works with law enforcement. We are working around the clock and will share a full post-mortem once the investigation is complete. Please rely only on official Binance channels for updates. This is an industry-wide effort, and we are grateful to partners across the ecosystem who have moved quickly to help freeze affected assets. We will continue to share verified updates through official Binance channels. User funds are safe. — Binance (@binance) October 30, 2026

La plateforme a ensuite indiqué sur son compte X pour l’Amérique latine que «le montant total impacté était d’environ 6,3 milliards de dollars».

«Nous avons travaillé avec des partenaires spécialisés en blockchain pour geler les acteurs concernés; environ 3 milliards de dollars ont été gelés en chaîne (bloqués sur la blockchain, NDLR) jusqu’à présent», ajoute le communiqué.

Ce serait quatre fois le montant dérobé - à ce jour la plus grande cyberattaque de ce type: 1,5 milliard de dollars ont été siphonnés en février 2025 sur la plateforme Bybit, un vol attribué à des pirates affiliés à la Corée du Nord.

Vers 00H30 GMT vendredi, Binance a fait savoir que «tous les dépôts et les retraits» étaient «suspendus temporairement».

«Ce montant pourrait continuer à augmenter à mesure que nos équipes collaborent étroitement avec les autorités, les émetteurs, les sociétés d’analyse de données et des partenaires de l’industrie pour identifier et geler des actifs supplémentaires» susceptibles d’avoir été visés, a ajouté Binance.

«Cela ressemble à une cyberattaque sur Binance», a commenté sur X Changpeng Zhao, ancien patron de la plateforme qui n’occupe plus de fonctions opérationnelles mais reste encore actionnaire majoritaire du groupe.

Changpeng Zhao, the co-founder of Binance, said that the world’s largest crypto exchange may have been hacked but that user funds were safe https://t.co/vynkFprZbK — Bloomberg (@business) October 29, 2026

Il a estimé que les pertes liées à cet assaut pourraient être «un peu plus élevées» qu’un milliard de dollars.

Le patron de Tether, société émettrice notamment d’une cryptomonnaie appelée USDT, le troisième instrument numérique par le volume en circulation (180 milliards de dollars environ), a annoncé avoir gelé pour environ 1,6 milliard de dollars de ces actifs «en lien avec une potentielle attaque» sur Binance.

Quant au directeur général de Circle, qui supervise la cryptomonnaie USDC, il a fait partie de l’immobilisation d’environ 800 millions de dollars.

L’USDT et l’USDC sont des «stablecoins», c’est-à-dire des monnaies électroniques dont la valeur est adossée à une devise traditionnelle, en l’occurrence le dollar.

Le patron du Cercle, Jérémy Allaire, a précisé que cette action avait été prise en concertation avec les autorités.

Les sollicitations de l’AFP, du ministère américain de la Justice et du FBI n’ont pas donné suite dans l’immédiat.

Les cryptomonnaies chutent

Durant plusieurs heures, avant que Binance ne confirme l’attaque jeudi vers 23H30 GMT, plusieurs spécialistes avaient affirmé que des pirates s’étaient introduits sur la plateforme.

Dans ce contexte, le cours de toutes les cryptomonnaies majeures ont essentiellement décroché, à l’exception des stablecoins qui ne peuvent, par définition, fluctuer que dans des marges très réduites.

Après avoir dégringolé de près de 5% en fin de séance américaine, le bitcoin se reprenait et ne perdait plus que 0,83% vers 05H00 GMT, tandis que l’ether s’affichait en léger repli de 0,81%. Le BNB, cryptomonnaie émise par Binance, rebondissait de 2,67% après avoir fondu de près de 10%.

La cyberattaque sur Binance intervient alors que plusieurs observateurs s’inquiètent de voir les capacités des modèles d’intelligence artificielle (IA) mettre en péril la cryptographie et les protocoles de sécurité informatique.

D’aucuns n’ont ainsi vu dans une percée, annoncée définissant cette semaine par OpenAI et Anthropic sur un même concept informatique, un premier signe tangible d’un tournant.

En réfutant l’hypothèse dite du temps exponentiel (ETH), ils ont ainsi laissé entrevoir la possibilité d’une simplification du décryptage des protocoles de chiffrement, même si rien de pratique ne peut être tiré de cette démonstration dans l’immédiat.

Or le protocole de la blockchain, fondement des cryptomonnaies, s’appuie sur la cryptographie pour garantir l’inviolabilité théorique du système et la sécurité des transactions.