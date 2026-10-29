Société

El Jadida: un homme condamné à mort pour le meurtre de sa mère

Mardi dernier, la Cour d’appel d’El Jadida a condamné à mort un individu accusé d’avoir tué sa mère, âgée de soixante-dix ans. . DR

Revue de presseLa Chambre criminelle de la Cour d’appel d’El Jadida a condamné à mort, mardi dernier, un homme accusé d’avoir tué sa mère septuagénaire. Ce drame, survenu dans le douar Chouiref, relevant de la commune de Moulay Abdallah, dans la province d’El Jadida, a suscité une vive émotion et une profonde indignation au sein de l’opinion publique locale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 29/10/2026 à 21h53

La Chambre criminelle de la Cour d’appel d’El Jadida a condamné à mort, mardi dernier, un individu accusé d’avoir tué sa mère, âgée de soixante-dix ans. Ce crime, commis dans le douar Chouiref, relevant de la commune de Moulay Abdallah, dans la province d’El Jadida, a suscité un profond choc et une vive indignation au sein de l’opinion publique locale.

«Les différentes phases du procès ont retenu toute l’attention des personnes présentes en raison de l’atrocité de l’acte imputé à l’accusé, qui a tué sa mère dans un cadre familial censé lui offrir protection et affection», rapporte Assabah dans son édition du vendredi 30 octobre. Ce matricide remonte au mois de juillet dernier, lorsque les éléments de la gendarmerie de Moulay Abdallah ont été informés de l’agression d’une femme de 70 ans par son fils quadragénaire dans la maison familiale. Ils se sont rendus sur les lieux, où ils ont interpellé le suspect. La victime a été transportée en urgence à l’hôpital provincial Mohammed V d’El Jadida, où elle a succombé à ses blessures.

«L’accusé a été présenté devant le procureur du Roi près la Cour d’appel d’El Jadida, qui a décidé de le poursuivre pour homicide volontaire avec préméditation sur un ascendant», écrit Assabah. À l’issue de l’instruction, l’accusé a été renvoyé devant la Chambre criminelle de première instance. Interrogé par la Cour au cours du procès, l’accusé a tenté de se présenter comme une personne souffrant de troubles mentaux. Il a finalement été condamné à mort.

Par Hassan Benadad
Le 29/10/2026 à 21h53

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