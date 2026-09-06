Economie

Stations-service: cap sur la dématérialisation et l’énergie verte

Recharge de la batterie d'un SUV électrique à une borne.

Revue de presseEntré en application depuis la fin du mois d’août 2026, une circulaire du ministère de la Transition énergétique et du développement durable entend accélérer le traitement des demandes de création de stations-service dans le Royaume, tout en imposant l’intégration des énergies renouvelables dès la conception des projets. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Par La Rédaction
Le 06/09/2026 à 18h13

L’activité de la distribution des carburants au Maroc amorce un virage vers plus de célérité administrative et de transition écologique. Entrée en vigueur à la fin du mois d’août 2026, une nouvelle circulaire signée par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, vient fixer un cadre rigoureux pour l’instruction des dossiers de création et de mise en service des stations-service et des centres de remplissage dans le Royaume, relaie le magazine hebdomadaire Challenge.

Adossé au cadre juridique régissant les hydrocarbures ainsi qu’aux textes portant sur la simplification des procédures administratives, ce document vise à harmoniser le traitement des demandes au niveau de l’ensemble des directions régionales et provinciales. L’administration entend ainsi mettre fin aux disparités territoriales, renforcer la transparence des procédures et réduire drastiquement les délais d’attente pour les investisseurs.

Pour concrétiser cette ambition, le texte s’articule autour d’une discipline calendaire stricte. Désormais, toute demande déposée, de préférence via la plateforme électronique dédiée du ministère, fait l’objet d’un examen de complétude préalable. Si le dossier s’avère incomplet, une notification motivée est adressée au requérant dans un délai maximal de quinze jours. Dès lors que la demande est jugée recevable, les directions territoriales disposent de cinq jours pour réaliser l’enquête de terrain nécessaire, permettant à l’administration centrale de statuer de manière définitive dans un délai ne dépassant pas trente jours.

Cette rationalisation s’accompagne d’une clarification bienvenue sur les règles d’implantation géographique. La circulaire instaure en effet une méthode uniforme pour mesurer les distances de sécurité entre installations. Une distinction nette est désormais opérée selon la localisation du projet : en milieu urbain, la distance est calculée par rapport à la station la plus proche, quelle que soit son enseigne, et en milieu rural, seule la proximité avec un établissement de la même marque est prise en compte, lit-on dans Challenge.

Au-delà du volet purement administratif, le ministère impulse une dynamique résolument verte dans le secteur. Les porteurs de projets sont vivement encouragés à intégrer des solutions photovoltaïques dès la phase de conception, que ce soit pour couvrir leurs propres besoins en électricité ou pour s’approvisionner en énergie verte. Afin de valoriser les espaces exploitables comme les auvents et les toitures, une cellule mixte réunissant la Direction des Combustibles et celle de l’Énergie Durable a été spécialement créée pour examiner ces propositions vertueuses, sans pour autant ralentir le processus d’autorisation global.

Une fois l’autorisation de création délivrée, les promoteurs disposent d’une fenêtre de vingt-quatre mois pour finaliser les travaux et effectuer la mise en service effective, sous peine de caducité du titre. L’ultime étape du feu vert à l’exploitation s’effectue après une visite de conformité sur le terrain et un traitement final sous quinze jours. En parallèle, le ministère durcit le ton envers les pratiques échappant à la législation: tout démarrage de chantier sans accord préalable fera l’objet de sanctions immédiates, et les services territoriaux devront rendre des comptes à l’administration centrale au moindre retard injustifié. Constituant désormais le référentiel unique sur l’ensemble du territoire national, ce nouveau dispositif permettra de fluidifier l’investissement tout en modernisant le réseau d’approvisionnement énergétique du pays.

Par La Rédaction
Le 06/09/2026 à 18h13
#énergie verte#Transition énergétique#Stations-service

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