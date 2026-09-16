Politique

Sahara: le Ghana balaie les infox du Polisario et réaffirme son rejet de la «Rasd» et son soutien au plan d’autonomie

Les drapeaux du Maroc et du Ghana.

Les drapeaux du Maroc et du Ghana.

Face aux manœuvres de désinformation des relais séparatistes, le ministère ghanéen des Affaires étrangères a fermement clarifié la situation. Accra a rappelé que sa décision du 6 janvier 2025 de retirer sa reconnaissance de la pseudo «Rasd» reste pleinement en vigueur, tout en réitérant son appui à la dynamique onusienne et à l’initiative marocaine d’autonomie.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/09/2026 à 06h04

À la suite de la diffusion, par certains relais médiatiques à la solde du front séparatiste, d’informations trompeuses concernant l’audience accordée par le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, à celui qu’ils ont présenté comme l’ambassadeur de la chimérique «Rasd» auprès du Ghana, le ministère ghanéen des Affaires étrangères a apporté, via ses pages officielles sur Facebook et Twitter, des précisions confirmant que la décision de l’État du Ghana de retirer sa reconnaissance de la pseudo «Rasd», en date du 6 janvier 2025, demeure en vigueur et n’a pas été révoquée.

Dans sa publication, le ministère a également réitéré que le gouvernement ghanéen se félicite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797, qui a exprimé son plein soutien au Secrétaire général de l’ONU et à son Envoyé personnel pour faciliter et conduire des négociations sur la base de la proposition marocaine d’autonomie, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable au différend, conformément à la Charte des Nations Unies.

Lire aussi : Sahara: le Ghana réaffirme son soutien au plan marocain d’autonomie

La publication a également souligné que le ministre ghanéen des Affaires étrangères a reçu un envoyé du front séparatiste et non pas un «ambassadeur» accrédité auprès du Ghana, comme ont voulu le présenter les relais médiatiques séparatistes.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/09/2026 à 06h04
#Polisario#Rasd#Ghana#Plan d'autonomie

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