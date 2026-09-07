Politique

Sahara: la Grèce réaffirme son soutien au plan d’autonomie

Des supporters marocains à Laâyoune. (H.Yara/Le360)

La Grèce réaffirme son soutien en faveur de la proposition marocaine d’autonomie, considérant qu’elle «constitue une contribution sérieuse et crédible au processus onusien en cours» et qu’elle «pourrait constituer la solution la plus réalisable» pour le règlement définitif du différend régional autour du Sahara marocain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/09/2026 à 16h33

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères grec, George Gerapetritis, lors d’une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, en visite à Athènes.

Gerapetritis a indiqué que conformément à la position commune de l’Union Européenne, la Grèce «soutient pleinement les efforts consentis par l’Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour la conduite de négociations, sur la base de la proposition marocaine d’autonomie, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable».

Dans ce cadre, le chef de la diplomatie grecque a souligné que son pays, en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2025-2026, «salue l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies».

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/09/2026 à 16h33

Articles les plus lus

1
Carlos Cuerpo chiffre le poids du Maroc pour l’Espagne et appelle à une «extrême prudence» avant d’accuser Rabat
2
Extradition de deux narcotrafiquants vers la Suède: Stockholm salue l’efficacité de la coopération sécuritaire avec la DGSN
3
Crise de Sebta: un deux poids, deux mesures que les Marocains ne peuvent plus accepter
4
Pas de panique
5
Vallée du Bouregreg: un tunnel pour la LGV et une passerelle piétonne en chantier
6
«Marruecos no existía»: et l’Espagne, existait-elle?
7
Archives militaires de Vincennes. Ep 9. Comment la France envisage d’accaparer les routes marocaines qui mènent en Afrique subsaharienne
8
Ni preuve, ni dignité: ce que l’affaire de Sebta révèle de la droite espagnole
Revues de presse

Voir plus