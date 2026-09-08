Politique

La Guinée réitère son soutien à la marocanité du Sahara et considère le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme l’unique solution à ce différend

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l’Étranger, Morissanda Kouyaté.

La Guinée réaffirme son soutien «constant et indéfectible» à la marocanité du Sahara et à la souveraineté du Maroc sur le territoire. Réuni à Conakry pour la huitième session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée, le chef de la diplomatie guinéenne a également renouvelé l’appui de son pays au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, qualifié d’unique solution au différend.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/09/2026 à 17h42

La Guinée a réaffirmé sa position ferme et constante de soutien à la marocanité du Sahara à l’occasion de la huitième session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée, tenue mardi à Conakry.

Cette session a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté.

Dans sa déclaration d’ouverture des travaux de cette 8ème session, Morissanda Kouyaté a déclaré que «la République de Guinée réitère son soutien constant et indéfectible à la marocanité du Sahara et à la souveraineté du Maroc sur cette partie de son territoire».

Le ministre guinéen a, par ailleurs, réaffirmé que son pays «soutient l’autonomie sous souveraineté marocaine comme l’unique solution à ce différend, telle que préconisée par le Maroc au Conseil de Sécurité de l’ONU».

Lire aussi : À Conakry, le 27ème anniversaire de l’accession au Trône de Mohammed VI met à l’honneur une coopération renforcée avec la Guinée

Et le chef de la diplomatie guinéenne d’ajouter que «l’ouverture du Consulat Général de la République de Guinée à Dakhla constitue l’expression concrète de cette position de principe et le symbole d’une solidarité qui ne s’est jamais démentie».

De son côté, Nasser Bourita a réitéré les remerciements et la gratitude du gouvernement du Royaume du Maroc pour l’appui inconditionnel que la République de Guinée a toujours apporté, comme en témoignent ses prises de position dans les différentes instances régionales et internationales et l’ouverture du Consulat général de la République de Guinée à Dakhla en janvier 2020.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/09/2026 à 17h42
#Guinée#Maroc#Sahara marocain#intégrité territoriale

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