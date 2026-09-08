Marché du travail: le Maroc parmi les pays les plus contraignants pour les employeurs

Le cadre réglementaire du marché du travail marocain vient de faire l’objet d’un éclairage inédit qui nuance l’image traditionnelle d’un pays à la main-d’œuvre à faible coût. Selon une étude publiée par le cabinet de conseil en ressources humaines Employ Borderless, le Royaume s’impose comme l’un des territoires où les contraintes légales et financières pesant sur les entreprises sont les plus lourdes à l’échelle internationale. «L’analyse classe le pays au quinzième rang mondial sur cent quatre-vingt-douze territoires évalués, attribuant au marché national une note globale de soixante-quinze sur cent», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 9 septembre.

Ce résultat place le Maroc sur le même plan que le Brésil et devant plusieurs nations européennes emblématiques comme la France, le Portugal ou l’Espagne, marquant un contraste saisissant avec la réputation de compétitivité tarifaire habituellement associée à la région.

Pour établir cette cartographie mondiale, les analystes se sont appuyés sur trois piliers fondamentaux formant le cadre obligatoire imposé à toute entité recrutante: le niveau des contributions sociales patronales, la charge des indemnités légales en cas de rupture de contrat et la durée imposée pour les préavis. L’examen détaillé des indicateurs marocains révèle un coût patronal évalué à plus de vingt pour cent du salaire brut, combiné à des obligations de départ représentant en moyenne plus de treize semaines de rémunération et des délais d’attente approchant les deux mois. Traduits en coût opérationnel concret, ces barèmes signifient que le recrutement d’un cadre au salaire annuel de cinquante mille dollars génère une dépense réelle proche de soixante mille dollars pour une structure installée localement. «Si cette charge reste inférieure aux sommets atteints en Amérique du Sud, elle dépasse largement les standards observés dans d’autres puissances économiques comme les États-Unis», note Les Inspirations Eco.

Cette position élevée s’inscrit dans un paysage international caractérisé par des écarts vertigineux. Alors que l’Europe demeure le continent où la pression réglementaire moyenne sur les entreprises est la plus forte et que l’Océanie s’affirme comme la zone la plus flexible, le nord de l’Afrique présente un visage particulièrement rigide. Au sein de cet espace régional, le territoire marocain navigue entre une Égypte figurant dans le quintette mondial le plus restrictif et une Algérie légèrement plus en retrait dans le classement.

Cette réalité chiffrée soulevée par les experts pose une question centrale quant à la stratégie d’attraction des capitaux extérieurs. L’argument d’un coût du travail modéré se trouve en effet partiellement nuancé par l’alourdissement progressif des charges légales et opérationnelles. Néanmoins, les auteurs du rapport rappellent que cet indice mesure exclusivement la rigidité du droit social, sans englober l’ensemble des facteurs de décision d’un investisseur, tels que la stabilité des institutions, la qualité des réseaux de transport ou le niveau de qualification des effectifs disponibles.