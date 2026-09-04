Sahara: le Danemark réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger, et Lars Løkke Rasmussen, ministre des Affaires étrangères du Danemark.

Cette position a été exprimée par le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, lors d’une déclaration à la presse à l’occasion de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita vendredi à Copenhague.

À cet égard, M. Rasmussen a déclaré que le «Danemark salue, conformément à la position de l’Union européenne, l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies».

#Sahara_marocain : le Danemark salue le Plan marocain d’autonomie comme une bonne base pour parvenir à une solution politique agréée par les parties ainsi que l’adoption de la résolution 2797 du CS des Nations Unies.

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Le chef de la diplomatie danoise a, par ailleurs, salué la proposition marocaine d’autonomie qui est «crédible» et qui «apporte une contribution sérieuse et essentielle au processus onusien en cours», réitérant que le plan marocain d’autonomie est «une bonne base pour une solution agréée par les parties».

Par cette position, le Danemark, membre du Conseil de sécurité des Nations-unies, réaffirme son inscription dans la dynamique internationale créée sous l’impulsion du roi Mohammed VI en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan marocain d’autonomie.

Le Danemark et le Maroc ont réaffirmé, vendredi à Copenhague, l’excellence et le caractère stratégique de leurs relations bilatérales, marquées par une dynamique soutenue et une volonté commune de hisser ce partenariat vers un niveau stratégique.

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