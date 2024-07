Tanger: deux individus arrêtés pour trafic de gaz hilarant

Les éléments de la police judiciaire de la wilaya de sureté de Tanger ont interpellé samedi 27 juillet 2024 deux individus soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de détention et de distribution de gaz hilarant (oxyde nitreux).

Les éléments de la police judiciaire de la wilaya de sureté de Tanger ont interpellé samedi 27 juillet 2024 deux individus soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de détention et de distribution de gaz hilarant (oxyde nitreux). Les deux prévenus ont été arrêtés en flagrant délit de possession de ce gaz qui a été détourné de sa fonction première pour servir de drogue aux adolescents, rapporte Al Akhbar du lundi 29 juillet.

Les perquisitions dans une voiture et un camion, qu’ils exploitaient, ont permis de saisir 594 flacons d’oxyde nitreux, aussi appelé, protoxyde d’azote qui connait une forte expansion chez les jeunes. Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet. Cette arrestation survient après la prolifération chez les jeunes et les adolescents ces derniers temps de ce gaz hilarant qui est utilisé à des fins de

«divertissement et de recherche d’euphorie».

C’est ainsi que les services de sécurité de Tanger ont fait une descente dernièrement dans un dépôt de stockage de ce produit chimique qui a des effets euphorisants. Ils ont arrêté six individus, dans le quartier Al Aouama, qui sont soupçonnés de détenir et de distribuer l’oxyde nitreux. Les perquisitions effectuées dans ce dépôt ont permis de saisir 1104 bouteilles de 600 grammes de ce produit chimique normalement utilisé en tant qu’anesthésiant en milieu hospitalier. Depuis l’apparition de cette drogue, les services de police déploient de gros efforts pour lutter contre ce gaz hilarant qui s’est répandu dans plusieurs quartiers de la ville.

L’enquête, relaie Al Akhbar, a permis de découvrir que cette drogue a commencé a être distribuée et consommée dans certains cafés à chicha. Les éléments de la police ont en effet saisi, dans ces cafés, de grosses quantités de ces bouteilles de gaz hilarant ainsi que des ballons que les jeunes utilisent pour l’inhaler.

Cette drogue est considérée comme la plus dangereuse qui a envahi la ville de Tanger. Chaque jour on découvre de nombreuses bouteilles vides de protoxyde d’azote sur les plages et dans d’autres coins isolés. Ce gaz qui provoque un rire hystérique peut causer à n’importe quel moment un évanouissent ou une crise cardiaque.