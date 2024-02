Drogues: saisie d’ecstasy à Meknès et de gaz hilarant à Marrakech, 5 personnes arrêtées

À travers deux opérations distinctes, les forces de l’ordre ont pu mettre la main sur de grandes quantités de substances illicites, notamment des comprimés d’ecstasy et des capsules de gaz hilarant, conduisant à l’arrestation de cinq suspects.

À Marrakech, trois individus, âgés de 27 à 37 ans, ont été arrêtés pour possession et distribution de substances psychotropes, y compris de l’alcool et du gaz hilarant. L’intervention de la police a eu lieu au centre-ville, où deux des suspects ont été interpellés à bord d’un véhicule utilitaire.

La fouille a révélé la présence de 1.498 comprimés psychotropes, 210 bouteilles d’oxyde nitreux destinées à un usage détourné d’anesthésie, et 55 bouteilles de boissons alcoolisées. L’enquête a ensuite permis de remonter jusqu’à leur principal fournisseur de gaz hilarant, chez qui 180 capsules supplémentaires ont été saisies.

Des trafiquants pris au piège à Meknès

Parallèlement, à Meknès, deux hommes de 26 et 27 ans ont été appréhendés au niveau d’un point de contrôle routier, juste après leur arrivée en ville. La fouille de leur véhicule a permis de découvrir 6.000 comprimés d’ecstasy et 300 comprimés de Rivotril, ainsi qu’une somme d’argent soupçonnée d’être le fruit de leur commerce illicite. Cette opération a été rendue possible grâce à des informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Les mis en cause ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles autres ramifications de cette activité criminelle et de révéler toutes les infractions imputées aux personnes concernées.