Coopération sécuritaire Maroc-USA: un Danois interpellé à l’aéroport Mohammed V pour trafic international de drogue

Un citoyen danois âgé de 38 ans a été arrêté, jeudi matin à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, pour trafic international de drogue. Il a été interpellé immédiatement après son arrivée à bord d’un vol en provenance des États-Unis.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre d’une opération de collaboration et d’échange de renseignements entre les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’agence américaine anti-drogue (DEA), a indiqué une source sécuritaire.

L’opération de pointage à la base de données d’Interpol a révélé qu’il fait l’objet d’une notice rouge relative aux fugitifs et qu’il est recherché dans le cadre d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités danoises pour une affaire en lien avec les réseaux de trafic international de drogue.

Le suspect a été mis à la disposition du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca pour les besoins de l’enquête et l’entame des procédures d’extradition supervisées par l’autorité judiciaire compétente.

Cette opération reflète, une fois de plus, l’engagement des services de la Sûreté nationale à promouvoir et à renforcer la coopération sécuritaire internationale en vue de lutter contre le crime organisé transfrontalier, de même qu’elle traduit l’efficience du partenariat stratégique dans le domaine sécuritaire entre les autorités sécuritaires marocaines et américaines.