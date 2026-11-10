Un chauffard en fuite et son frère tombent dans les filets de la police à Ahfir

Les services du commissariat régional de la sûreté d’Ahfir ont réussi, ce mardi matin, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller l’individu qui apparaît dans une vidéo en train de conduire de manière dangereuse. Il mettait ainsi en péril la sécurité des usagers de la route et des policiers, en plus de s’être rendu coupable d’un refus d’obtempérer et d’une tentative de les renverser avec son véhicule.

L’intervention initiale avait débuté devant un établissement scolaire où le suspect a été surpris en flagrant délit de conduite acrobatique. Face au refus de se soumettre au contrôle et à la menace directe qu’il faisait peser sur les fonctionnaires avant de prendre la fuite, l’un d’eux avait été contraint de dégainer son arme de service de manière préventive.

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Les investigations menées en coordination avec la Gendarmerie royale ont permis de retrouver la voiture incriminée, abandonnée par son propriétaire hors du périmètre urbain. Parallèlement, les descentes sur le terrain ont conduit à l’arrestation du conducteur, qui figurait déjà sur les listes de recherche pour des affaires de stupéfiants.

La poursuite des investigations a également conduit à l’interpellation du frère du principal suspect, surpris en flagrant délit de possession de substances psychotropes destinées au trafic. Des sommes d’argent soupçonnées de provenir de cette activité ont également été saisies.

Les deux frères ont été placés en garde à vue à la disposition de la procédure judiciaire ordonnée par le parquet compétent, afin d’élucider toutes les circonstances de cette affaire et de déterminer le degré d’implication de chacun.