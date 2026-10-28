Marrakech: une dangereuse bande criminelle spécialisée dans le vol au moyen de «courses fictives» mise hors d’état de nuire

La police de Marrakech vient de démanteler une dangereuse bande criminelle spécialisée dans le vol de taxis et de véhicules utilisés pour le transport via des applications mobiles. (Photo d'illustration). DR

La Brigade anti-gang (BAG), relevant de la préfecture de police de Marrakech, a réussi à élucider l’affaire de l’incendie d’un taxi et de la tentative de meurtre de son chauffeur, qui avait été enfermé dans le coffre du véhicule.

«Cette affaire a été élucidée après le démantèlement d’une dangereuse bande criminelle spécialisée dans le vol de taxis et de véhicules de transport via des applications mobiles, sous la menace de violences, en vue de mettre la main sur les véhicules, les téléphones portables et les recettes financières», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 29 octobre.

Le modus operandi de cette bande criminelle, expliquent les sources du quotidien, consiste «à commander une course par téléphone ou via des applications mobiles». Une fois arrivés dans des zones enclavées et isolées, surtout la nuit, «les chauffeurs de taxi ou de véhicules de transport via des applications mobiles sont surpris par les criminels». Ces derniers volent alors les véhicules afin de les revendre en l’état ou de les démanteler pour en écouler les pièces sur le marché informel.

Trois individus, dont un mineur, ont été interpellés par les services de sécurité. L’un d’eux, qui a des antécédents judiciaires, a avoué avoir volé la moto d’un chauffeur qui l’utilisait pour le transport via des applications mobiles, indiquent les mêmes sources.

L’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, a révélé que d’autres crimes auraient été commis selon le même stratagème avant cet horrible acte criminel qui a secoué la zone rurale de Saâda, lorsque les membres de cette bande criminelle ont incendié le véhicule pour tuer le chauffeur, alors enfermé dans le coffre, et ainsi effacer les traces du crime.

Cette affaire, expliquent les mêmes sources, a éclaté lorsqu’«un motocycliste exerçant une activité de transport via des applications mobiles a reçu, mercredi dernier, un appel de cette bande criminelle spécialisée dans les courses fictives, avant d’être surpris par deux individus qui lui ont volé sa moto sous la menace de violences».

La plainte qu’il a déposée à ce sujet a été l’élément déclencheur qui a conduit les enquêteurs à neutraliser les membres de la bande criminelle. «Les trois personnes alors arrêtées ont été placées en garde à vue pour les besoins d’une enquête approfondie, afin de déterminer toutes les circonstances entourant cette affaire ainsi que le nombre exact de victimes», ajoutent les sources du quotidien.