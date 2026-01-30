Société

Kénitra: TikTok fait tomber une bande de 7 malfaiteurs armés

Les coulisses infernales de la modération sur TikTok au Maroc.

Les coulisses infernales de la modération sur TikTok au Maroc.

Revue de presseLes membres d’une bande criminelle seraient tombés dans les filets de la police sur la base d’une vidéo postée sur TikTok. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 30/01/2026 à 19h40

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Kénitra entamera, à partir de lundi prochain, le procès d’une bande criminelle de cagoulés impliqués dans des affaires, notamment de vol qualifié, usage de violence pour dérober des biens d’autrui, récidive criminelle et dissimulation de butin.

Cette bande est composée de sept personnes dont quatre sont écrouées, alors que les autres, dont deux femmes demeurent en état de liberté provisoire, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 31 janvier et 1er février.

L’écheveau complexe de cette bande criminelle, qui agissait sur l’axe Sidi Kacem et Kénitra dans la région du Gharb, n’a été démêlé que lors de l’instruction approfondie, menée par le juge d’instruction près la cour d’appel de Kanitra, Bouchaîb Dakir.

L’affaire remonte à l’année 2021 lorsque cette bande criminelle a dérobé des bijoux en or d’une valeur de 4.2 millions de dirhams dans la villa d’un homme d’affaires à Sidi Kacem.

Après la plainte déposée par l’homme d’affaires et son épouse, les éléments de la police judiciaire avaient alors ouvert une enquête qui n’a pas permis d’identifier les voleurs puisqu’ils étaient cagoulés.

De même, expliquent les sources du quotidien, l’obscurité de la nuit n’aurait pas aidé les enquêteurs à déterminer les numéros d’immatriculation de la voiture utilisée par les criminels.

L’affaire a été ensuite confiée à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) qui avait élargi le champ des investigations, mais sans résultat. Jusqu’au jour où les services sécuritaires ont repéré une vidéo sur TikTok montrant des jeunes en train de trier billets de banque et une femme portant de luxueux bijoux.

Sur cette base, ils ont convoqué l’épouse de l’homme d’affaires qui a reconnu ses bijoux, indiquent les sources du quotidien. Après trois ans et six mois d’enquête, les mis en cause ont été interpellés, dont le chef de la bande, un ami de l’homme d’affaires.

#kénitra#Vol#Arrestation

