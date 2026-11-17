Le ministre de l’Intelligence artificielle, de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ahmed Rahhou.

Le ministre de l’Intelligence artificielle, de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ahmed Rahhou, a présenté les grandes orientations de son département, lundi 16 novembre 2026, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants. Développement d’une intelligence artificielle «Made in Morocco», modernisation de l’administration publique, amélioration de la couverture internet dans les zones rurales et renforcement des compétences nationales figurent parmi les principaux chantiers annoncés.

Le Maroc ne doit pas se limiter à consommer les technologies d’intelligence artificielle, mais devenir un acteur de leur développement et de la production de solutions adaptées à ses besoins. C’est l’ambition affichée par le ministre, qui entend accélérer la mise en œuvre des priorités définies dans la feuille de route nationale «IA Made in Morocco», en complémentarité avec la stratégie Maroc Digital 2030.

Le ministre a indiqué que son département privilégiera les projets ayant un impact concret sur l’économie, l’administration et la société. Parmi les chantiers prioritaires figure l’accompagnement des transformations que l’intelligence artificielle entraînera dans les différents métiers, ainsi que la préparation des compétences nationales à ces évolutions.

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Pour Ahmed Rahhou, l’intelligence artificielle ne se traduira pas uniquement par l’apparition de nouvelles professions. Elle devrait également transformer les métiers existants et améliorer leur productivité. Le ministre considère ainsi que les risques associés à ces mutations peuvent être convertis en opportunités de création et de consolidation des emplois.

Son département compte travailler avec les secteurs concernés pour identifier les professions les plus exposées à ces transformations, anticiper leurs besoins en compétences et élaborer des programmes de formation continue et de reconversion. Un fonctionnaire équipé d’outils d’intelligence artificielle pourrait, par exemple, traiter des dossiers, préparer des documents et rechercher des informations plus rapidement, afin de consacrer davantage de temps à l’accompagnement des citoyens, note-t-il. Le même principe pourrait s’appliquer aux médecins, enseignants, ingénieurs, entrepreneurs et autres professionnels.

Au-delà de la transformation des métiers, le ministre ambitionne de faire évoluer le fonctionnement de l’administration publique. L’objectif est de dépasser la simple numérisation des procédures pour repenser les méthodes de travail et de gestion administrative grâce aux possibilités offertes par l’intelligence artificielle, souligne-t-il.

Des partenariats avec les administrations et établissements publics doivent, selon lui, permettre d’identifier les processus susceptibles d’être améliorés et de lancer des expérimentations concrètes. Celles-ci porteront notamment sur le traitement des dossiers, l’analyse des données, la préparation des documents et rapports ainsi que l’aide à la prise de décision.

Quatre axes pour un écosystème national de l’IA

Ces expérimentations seront accompagnées de formations destinées aux fonctionnaires et responsables concernés. Leur impact sera également évalué à travers des indicateurs portant sur la productivité, la qualité des services et les délais de traitement, avant une éventuelle généralisation des expériences concluantes.

Le ministère travaille par ailleurs au développement d’assistants fondés sur l’intelligence artificielle, appelés «agents IA». Parmi les applications envisagées figurent un assistant destiné à accompagner les entreprises dans leurs démarches et obligations administratives, ainsi qu’un assistant juridique permettant de faciliter la recherche et l’analyse des textes de loi et de contribuer à la préparation des projets de lois et de décrets.

Pour soutenir cette dynamique, Ahmed Rahhou a identifié quatre axes d’intervention. Le premier concerne la mise en place d’un écosystème national intégré de recherche, d’innovation et d’investissement dans l’intelligence artificielle. Il prévoit notamment l’accélération du déploiement du réseau des instituts Jazari, dont quatre composantes devraient commencer à fonctionner rapidement, avant l’extension du dispositif aux différentes régions du Royaume.

Le deuxième axe porte sur le développement des capacités nationales en matière de données et de modèles linguistiques, ainsi que sur le renforcement des infrastructures cloud et des capacités de calcul. L’enjeu est de permettre la conception de solutions nationales sécurisées et adaptées aux spécificités du Maroc.

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Le troisième axe vise à renforcer la participation du secteur privé à l’investissement et à l’innovation. Le ministère prévoit notamment d’accélérer l’activation d’un mécanisme de financement des start-up, avec un objectif de mobilisation de 2,5 milliards de dirhams. Il entend également encourager les entreprises marocaines, particulièrement les TPE et PME, à adopter des solutions d’intelligence artificielle pour améliorer leur productivité et leur compétitivité.

Enfin, le quatrième axe concerne la gouvernance et l’utilisation responsable et sécurisée de ces technologies. Il prévoit l’élaboration de référentiels, de guides pratiques et de solutions techniques pour encadrer leur utilisation au sein des administrations publiques, tout en renforçant la protection des données personnelles, la cybersécurité et la transparence.

Interrogé sur le cadre juridique qui accompagnera ces évolutions, le ministre a précisé qu’il serait conçu de manière suffisamment souple pour tenir compte de la rapidité des transformations dans ce domaine. La mise en place de programmes nationaux consacrés à l’intelligence artificielle nécessitera, selon lui, un important travail de concertation entre les secteurs public et privé.

Internet en milieu rural: 2.000 zones concernées en 2026

Sur le volet de la connectivité, Ahmed Rahhou a annoncé l’activation, au cours de cette année, de la couverture de 2.000 zones rurales souffrant d’une couverture internet faible ou inexistante. Cette opération s’inscrit dans la deuxième tranche du Plan national de développement du haut et du très haut débit. La liste des zones concernées fera l’objet d’une révision dans le cadre d’une approche participative associant les différents intervenants.

Pour les localités et douars présentant des contraintes géographiques rendant difficile le déploiement des réseaux terrestres, le recours aux satellites de type VSAT pourra être envisagé. Le ministère et l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) étudieront également les possibilités d’attirer de nouveaux réseaux satellitaires, tel Starlink, en partenariat avec les opérateurs nationaux.

Le gouvernement prévoit, en parallèle, d’étendre le service d’itinérance nationale (roaming national), qui couvre actuellement plus de 7.000 zones. Ce dispositif permet à un abonné d’un opérateur de télécommunications d’utiliser le réseau d’un autre opérateur, sans changement de tarif.

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Concernant la couverture des axes routiers, le ministre a fait état de l’achèvement d’un premier inventaire fondé sur le contrôle de près de 50.000 kilomètres de routes. Selon les données présentées, la couverture atteint désormais 100% des routes nationales et régionales.

Le travail de contrôle se poursuivra en 2027 pour les 15.700 kilomètres restants, constitués de routes provinciales. Le ministère compte veiller à leur couverture par les opérateurs au cours de l’année prochaine ou, au plus tard, dans un délai de deux ans.

Abordant la transformation numérique de l’administration publique, Ahmed Rahhou a reconnu que la situation actuelle n’était pas satisfaisante. Pour y remédier, son département prévoit plusieurs mesures articulées autour de sept chantiers.

Administration: sept chantiers pour accélérer la digitalisation

Le premier chantier consiste à compléter le dispositif juridique et réglementaire, notamment à travers la publication des décrets d’application de la loi n°55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives, ainsi que l’élaboration d’un projet de loi consacré à la digitalisation des services administratifs.

Le deuxième chantier porte sur l’accompagnement des administrations dans la simplification et la numérisation des parcours prioritaires des usagers. Cet accompagnement reposera sur un soutien financier ainsi que sur un encadrement méthodologique et technique.

Le troisième concerne la poursuite du développement des plateformes communes, notamment le portail idarati.ma et le référentiel national des services publics numériques. Le quatrième vise à accélérer les échanges de données entre administrations et à accompagner celles-ci dans l’adoption et le développement de leurs registres, afin de réduire les déplacements des usagers et le nombre de documents qui leur sont demandés.

Le cinquième chantier prévoit la généralisation de l’identité numérique et du paiement électronique. Le sixième porte sur la définition d’un modèle de «Dar Al Mouwatin», fondé sur la mise en place de points de proximité destinés à accompagner les citoyens dans l’accomplissement de leurs démarches administratives numériques, en partenariat avec les établissements de paiement.

Enfin, le septième axe concerne la qualification des ressources humaines. Le ministère prévoit d’organiser plusieurs cycles de formation dans les domaines du numérique et de la conduite du changement, notamment dans le cadre du réseau «Raed». Il compte également développer la plateforme de l’Académie numérique au profit des administrations publiques et des entreprises.