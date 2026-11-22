À la veille de la rencontre convoquée par la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, les syndicats les plus représentatifs replacent au cœur des discussions l’institutionnalisation du dialogue social, la protection des libertés syndicales et la révision de la loi organique relative à la grève. Ils estiment que la réussite de toute session de dialogue demeure tributaire de la réactivité du gouvernement face à ces dossiers et de sa capacité à transformer ses engagements en mesures concrètes.

«Cette première rencontre de concertation et de préparation au prochain round du dialogue social se tiendra à partir du 24 novembre 2026», rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 23 novembre. Dans ce contexte, le secrétaire général de l’UMT, Miloudi Moukharik, a indiqué que cette réunion préliminaire doit être l’occasion de fixer les concepts et les constantes appelés à encadrer les relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il considère que l’institutionnalisation du dialogue constitue une condition essentielle pour garantir sa pérennité et mettre ses résultats au service des intérêts de la classe ouvrière et des différentes composantes du monde du travail.

Le syndicaliste a critiqué la méthode de gestion de certains dossiers lors des précédentes sessions de dialogue, affirmant que le gouvernement a adopté des lois en dehors du cadre du dialogue social, au premier rang desquelles figure la loi organique relative à la grève.

Sur le plan social, il estime que les mesures prévues par le projet de loi de finances, qu’il s’agisse de celles relatives à l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’augmentation progressive du montant minimal de la retraite, demeurent en deçà des défis auxquels font face les salariés et les retraités, dans un contexte marqué par la persistance de l’inflation et l’érosion du pouvoir d’achat.

Moukharik ne dissocie pas les revendications sociales de la situation des libertés syndicales. Il attire l’attention sur la persistance de pratiques visant à restreindre l’action syndicale au sein de certaines entreprises, notamment par le licenciement et le harcèlement de représentants syndicaux.

Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTM, Youssef Allakouch, a appelé le gouvernement à ouvrir les dossiers sociaux en suspens, en particulier ceux relatifs aux accords conclus en 2022 et 2024, ainsi qu’aux revendications catégorielles et sectorielles concernant les salariés des secteurs public et privé. Il a souligné que l’amélioration du pouvoir d’achat et la lutte contre la cherté de la vie figurent en tête des priorités de la prochaine étape, compte tenu des pressions que subit la classe travailleuse, à l’instar des autres catégories de la société.

Il a mis l’accent sur la nécessité de procéder à l’évaluation des mesures prises par le gouvernement précédent et de clarifier leurs répercussions effectives sur le niveau de vie des salariés. Le syndicaliste a également insisté sur la nécessité de lancer une nouvelle dynamique de dialogues sectoriels, notamment dans les secteurs qui connaissent une situation de blocage, et de régler les dossiers non exécutés parmi les accords de 2022 et 2024.

De son côté, le secrétaire général adjoint de la CDT, Younes Firachine, a indiqué que la persistance de la cherté de la vie, notamment pour les denrées alimentaires essentielles, impose de faire de la protection du pouvoir d’achat une priorité effective du prochain round de dialogue. «Il a souligné que les deux réunions tenues à la présidence du gouvernement n’ont pas permis, jusqu’à présent, d’arrêter la hausse continue des prix ni de mettre un terme aux pressions auxquelles font face les familles marocaines», rapporte Al Ahdath Al Maghribia.

Le syndicaliste a mis l’accent sur la nécessité d’inscrire la hausse des salaires et des retraites parmi les principaux dossiers placés sur la table des négociations, tout en précisant que les mesures fiscales contenues dans la loi de finances ne produiront leurs effets qu’après un certain temps. Au-delà de ces revendications sociales, Firachine considère que la charte du dialogue social, qui devait constituer une voie vers l’institutionnalisation des relations entre le gouvernement et les syndicats, n’a pas été mise en œuvre par le gouvernement précédent.