Politique

Législatives: le dialogue social gelé, les syndicats réclament l’exécution de l’accord du 26 avril

Lors d'une réunion de l'exécutif avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la session d'avril du dialogue social, le 17 avril 2026.

Revue de presseAlors que les centrales syndicales demandent un nouveau round de dialogue social et la pleine application des accords du 26 avril 2011, signés dans ce cadre, le gouvernement brandit la carte de l’expédition des affaires courantes. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 31/08/2026 à 19h58

Le gouvernement sortant aurait décliné la demande des centrales syndicales les plus représentatives visant à mener un nouveau round du dialogue social. Et ce, «pour des raisons électorales», laissent entendre des sources gouvernementales au quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 1er septembre.

Les mêmes sources précisent que «le gouvernement, qui a déjà pris en compte les revendications des fonctionnaires et des salariés grâce à une enveloppe budgétaire de 45 milliards de dirhams, ne refuse pas pour autant un nouveau round de dialogue social, mais la conjoncture électorale ne le permet pas».

À ce propos, les mêmes sources évoquent l’article 37 de la loi organique n° 065.13 relative à l’organisation et au fonctionnement du gouvernement, qui définit la notion d’expédition des affaires courantes comme «l’adoption des décrets et décisions nécessaires pour garantir la continuité des services de l’État». Il exclut de ce cadre «les mesures susceptibles d’engager durablement le prochain gouvernement, telles que l’approbation de projets de lois et les nominations aux fonctions supérieures», rappelle le quotidien. Depuis la suspension des conseils de gouvernement, le 22 juillet, le gouvernement d’Aziz Akhannouch est un gouvernement d’affaires courantes.

D’après les mêmes sources, certains ministres ont suspendu leurs activités ministérielles, non pas en réponse à l’appel des leaders de l’opposition, qui avaient mis en garde contre toute exploitation des ressources de l’État à des fins électorales, mais en raison de leurs vacances et de visites de terrain dans les circonscriptions électorales où ils se présenteront.

«Le gouvernement a également brillé par son absence à la suite des événements du préside occupé de Sebta. Alors que les citoyens et les partis d’opposition attendaient un communiqué officiel sur cette crise, leur attente est restée vaine», écrit le quotidien.

Dans ce sillage, le quotidien rappelle la revendication des retraités exclus de la promotion hors échelle, qui demeure au cœur du débat social et syndical. Cette catégorie de fonctionnaires, ajoute la même source, demande instamment «la pleine application des accords du 26 avril 2011, signés dans le cadre du dialogue social».

Par La Rédaction
Le 31/08/2026 à 19h58

LEs contenus liés

Economie

Le syndicalisme marocain à l’épreuve d’un dialogue social en crise

Politique

Dialogue social: le bilan de ce round d’avril

Politique

Dialogue social: réduction du temps de travail pour les agents de sécurité privés

Politique

Dialogue social: l’UMT réclame une hausse générale des salaires et des pensions

Articles les plus lus

1
Frakchia: la guerre RNI-PAM s’intensifie, Lekjaa répond aux attaques
2
Fosses communes, censure et déni d’État: pourquoi le régime d’Alger étouffe toute vérité sur les victimes des feux de forêt
3
Vols ordinaires
4
Archives militaires de Vincennes. Ép. 8: la mort du sultan Moulay Hassan Ier ravive les convoitises de l’Algérie française sur le Sahara
5
Sebta. «Aucune information ne permet de douter du Maroc»: le plaidoyer de Sánchez pour le partenariat Madrid-Rabat
6
300 km de tracé et 800 millions de m³ par an: ce que promet le projet d’interconnexion Sebou-Oum Errbia
7
Le vide ne se vend pas: naissance et mort de la maison à cour
8
Désinformation d’État: quand l’agence algérienne APS confectionne un récit sur le narcotrafic européen…pour attaquer le Maroc
Revues de presse

Voir plus