Les FAR déploient trois hôpitaux militaires de campagne dans les provinces d’Azilal, d’Al Haouz et de Midelt

Un hôpital de campagne (Archives).

Un hôpital de campagne (Archives). . DR

Les FAR ont procédé au déploiement de trois hôpitaux militaires médico-chirurgicaux de campagne dans trois communes des provinces d’Azilal, d’Al Haouz et de Midelt.

Le 20/12/2025 à 14h26

Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), l’institution militaire a déployé trois hôpitaux de campagne médico-chirurgicaux. Ces structures d’urgence sont désormais opérationnelles dans les communes d’Ait M’hamed (Azilal), Ouirgane (Al Haouz) et Tounfite (Midelt) pour répondre aux besoins sanitaires des populations.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les populations du monde rural, particulièrement celles résidant dans les zones montagneuses confrontées à des conditions climatiques difficiles et à une chute importante des températures en cette période de l’année, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Dans ce cadre, les Forces armées royales ont mobilisé l’ensemble des ressources humaines et logistiques nécessaires pour assurer une intervention rapide et efficace, répondant ainsi aux besoins de santé des citoyens dans ces régions, souligne la même source.

#FAR#MIDELT#Al Haouz#Tounfite

