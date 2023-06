Wafaa Guessouss, nouvelle présidente de l'association Injaz Al-Maghrib.

Wafaa Guessouss est la nouvelle présidente de Injaz Al-Maghrib. Ainsi en a décidé le Conseil d’administration de l’association, émanation du groupe Al Mada, qui s’est réuni ce jeudi 15 juin sous la présidence de Laïla Mamou, sa présidente sortante.

Si la réunion a été l’occasion de passer en revue les activités opérationnelles de l’association à fin mai, et de statuer sur son résultat financier au 31 décembre 2022, elle a surtout été marquée par la demande formulée par Laila Mamou d’être déchargée de ses fonctions d’administratrice et de présidente de Injaz Al-Maghrib après un mandat 7 ans.

«Le conseil a pris acte de la démission de Mme Mamou de ses fonctions. Les Administrateurs ont vivement félicité Mme Mamou pour son engagement auprès des jeunes et la qualité de ses réalisations durant ces années», lit-on dans un communiqué de Injaz Al-Maghrib.

Pour lui succéder, le Conseil a proposé de coopter Wafaa Guessous, désormais la nouvelle présidente de l’association avec qualité d’administrateur. «L’ensemble des administrateurs ont adressé leurs encouragements à la nouvelle présidente pour mener à bien la mission de l’Association auprès des jeunes», indique le communiqué.

Accompagner les jeunes à construire leur carrière

Déjà engagée auprès de Injaz Al-Maghrib, dans le cadre de laquelle elle animait notamment des conférences, Wafaa Guessous était jusque-là connue pour être directeur général adjoint en charge de la logistique et achats du groupe Attijariwafa bank avant de prendre sa retraite en juillet 2022. Sa compétence et son grand patriotisme n’ont d’égal que sa discrétion, témoignent des proches ayant travaillé à ses côtés.

Riche de plus 15 ans d’expériences et d’initiatives auprès des jeunes, Injaz Al-Maghrib est une émanation du groupe Al Mada dont la vocation est d’accompagner les jeunes à construire leur carrière professionnelle, à créer leur entreprise ou à accéder à des postes qualifiés en les outillant de différentes compétences nécessaires à la réussite de leur avenir. L’approche est de dispenser des formations à travers tout le Royaume, en s’appuyant sur la méthode d’apprentissage par l’action «Learning by doing» et en impliquant les cadres d’entreprises partenaires.