Lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, ce mardi 17 novembre 2026, Jalal Charaf a affirmé n’avoir jamais déclaré que Marrakech était une destination exclusivement réservée aux personnes fortunées. Il a souligné que la ville accueille des visiteurs issus de toutes les catégories sociales et propose des prestations touristiques adaptées à différents budgets.

Le ministre a précisé que ses précédentes déclarations visaient plutôt à attirer l’attention sur l’insuffisance de l’offre touristique destinée aux personnes disposant de revenus modestes. Une situation qui nécessite, selon lui, d’élargir les capacités d’accueil et d’encourager l’investissement dans le secteur afin de proposer aux Marocains davantage de possibilités de séjour à des prix adaptés à leur pouvoir d’achat.

Dans cette perspective, Jalal Charaf a estimé que le développement de l’offre touristique permettrait de rééquilibrer le marché et de contribuer à une baisse des prix. Il a présenté cette orientation comme l’un des axes de la politique publique de développement du tourisme au Maroc.

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Le ministre a également insisté sur la nécessité de ne pas entretenir l’idée selon laquelle Marrakech serait destinée à une catégorie sociale privilégiée. Une perception qui, selon lui, ne correspond ni à la réalité de la ville ni aux orientations gouvernementales en matière de justice territoriale et sociale.

À ce titre, il a expliqué que la justice territoriale implique de développer l’attractivité touristique des différentes régions du Royaume, tandis que la justice sociale suppose de garantir une offre touristique diversifiée et accessible à toutes les catégories de la population.

Cette approche doit, selon le ministre, bénéficier aussi bien aux touristes marocains qu’aux visiteurs étrangers, dans l’ensemble des destinations touristiques du pays.