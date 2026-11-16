Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie solidaire, Jalal Charaf, a présenté la feuille de route de son département lors de la séance des questions orales de la Chambre des représentants, lundi 16 novembre 2026.

Il a indiqué que son ministère travaille sur quatre axes qu’il juge urgents. Le premier consiste à ouvrir de nouveaux marchés tout en consolidant les marchés traditionnels. Le deuxième vise à accélérer l’investissement dans l’hébergement et dans les activités touristiques, en particulier dans les zones qui accusent un déficit.

Le troisième axe porte sur la qualité des services. Elle doit être relevée grâce au nouveau système de classement et à l’évaluation sur le terrain des établissements, notamment par le biais de visites mystères. Le quatrième vise à diversifier l’offre autour de la culture, de la nature, du désert et du tourisme rural, ainsi que de l’animation touristique en général.

Jalal Charaf a précisé que l’objectif ne se limite pas à attirer le plus grand nombre de touristes possible. Il s’agit aussi d’allonger la durée des séjours et d’augmenter les dépenses des visiteurs. La valeur générée doit en outre être répartie entre les différentes régions du Royaume. Le ministre a ajouté que cette démarche doit permettre de préserver l’image du Maroc comme destination sûre, authentique et de qualité.

Hébergement: 26.000 lits de plus à Marrakech et Agadir

Concernant l’hébergement, le ministre a annoncé que 26.000 lits supplémentaires sont attendus à Marrakech et à Agadir. Il a par ailleurs affirmé que la capacité d’hébergement, mesurée en nombre de lits, a augmenté de 20% par rapport à 2019.

Au titre de la valorisation des potentialités territoriales, les engagements existants portent sur 200 projets, pour un montant financier de 3,5 milliards de dirhams.

Dans le cadre du programme gouvernemental, le ministre a indiqué que l’action du département reposera sur trois axes principaux. Le premier est le renforcement de la connectivité, des infrastructures et de l’accueil.

Le deuxième consiste à orienter l’investissement vers les zones dotées de potentialités inexploitées. Le troisième est le soutien aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux compétences locales.

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Jalal Charaf a insisté sur le fait que l’essentiel n’est pas seulement la connectivité, ni même la promotion. Selon lui, c’est d’abord l’existence, dans les régions, d’une offre touristique à la hauteur qui compte.

Sur la question des guides touristiques, le ministre a révélé que leur nombre s’élève à 4.657, dont 3.228 exercent dans les villes et sur les circuits touristiques, et 1.429 dans les espaces naturels. Il a reconnu que cet effectif est insuffisant au regard des standards internationaux et des ambitions touristiques du Maroc.

Pour y remédier, le ministère entend élaborer un parcours juridique permettant de reconnaître les compétences acquises par l’expérience. Ce dispositif sera conçu en concertation avec les professionnels et comprendra une nouvelle évaluation «sérieuse», ainsi qu’une formation en cas de besoin.