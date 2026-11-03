Tourisme: l’ONMT accélère sa conquête du marché britannique

L’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui (au centre), aux côtés du directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda, lors de l’inauguration du pavillon marocain au World Travel Market, ce mardi 3 novembre à Londres. Darnell Ibraham

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) prend part, du 3 au 5 novembre 2026, au World Travel Market de Londres, l’un des principaux rendez-vous internationaux de l’industrie touristique.

L’inauguration du pavillon marocain s’est déroulée ce mardi 3 novembre, en présence de Hakim Hajoui, ambassadeur du Royaume du Maroc au Royaume-Uni, et d’Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT.

Pour cette édition, le Maroc dispose d’un espace de 850 m² qui accueille 47 co-exposants. La délégation réunit de grandes enseignes hôtelières, des groupes nationaux et internationaux, des agences de voyages, des réceptifs ainsi que des spécialistes du tourisme d’affaires.

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La représentation territoriale occupe également une place importante dans ce dispositif. Huit Conseils régionaux du tourisme (CRT) prennent part à l’événement: Marrakech-Safi, Agadir Souss-Massa, Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Drâa-Tafilalet, Béni Mellal-Khénifra et Dakhla-Oued Eddahab. Marrakech-Safi et Agadir Souss-Massa bénéficient d’une mise en avant particulière, compte tenu de leur importance sur le marché britannique.

Les principales organisations professionnelles du secteur accompagnent également cette participation, notamment la Confédération nationale du tourisme, la Fédération nationale de l’industrie hôtelière et la Fédération nationale des agences de voyages du Maroc.

Cette mobilisation intervient alors que le marché britannique affiche une progression soutenue. À fin août 2026, le Maroc avait accueilli 995.663 touristes en provenance du Royaume-Uni, soit une hausse de 7%. Ces visiteurs ont généré près de 3,4 millions de nuitées. En intégrant les arrivées en provenance d’Irlande, le nombre de visiteurs atteint 1.065.715.

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Cette évolution s’appuie notamment sur le renforcement des liaisons aériennes entre les deux pays. Huit compagnies desservent actuellement huit destinations marocaines depuis douze aéroports britanniques. Pour les saisons été 2026 et hiver 2026-2027, la capacité aérienne programmée s’élève à 1,97 million de sièges, en augmentation de 7%.

Sur le plan commercial, l’ONMT poursuit également ses partenariats avec les tour-opérateurs, les plateformes de réservation et les réseaux de distribution. Les objectifs contractuels prévisionnels portent sur 1.355.000 passagers, soit une progression attendue de 9%.

À travers sa présence au World Travel Market, l’ONMT entend consolider ses relations avec les acteurs britanniques du tourisme, développer de nouveaux partenariats commerciaux et accroître la visibilité des différentes destinations marocaines. L’enjeu est de transformer la progression des arrivées en nouvelles parts de marché et en nuitées supplémentaires.