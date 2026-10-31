Tourisme: les recettes toujours en hausse, à 115 milliards de dirhams fin septembre

Les recettes touristiques restent sur leur lancée et franchissent un nouveau palier. Au cours des neuf premiers mois de 2026, elles ont atteint 115,257 milliards de dirhams (MMDH), contre 102,848 MMDH à la même période de 2025, soit une hausse de 12,1%, selon les dernières données de l’Office des changes sur les échanges extérieurs.

Avec ce montant, les recettes voyages représentent désormais 43,9% des exportations de services, dont le total s’est établi à 262,49 MMDH à fin septembre. Le tourisme confirme ainsi son poids dans les entrées de devises du Royaume et sa contribution à la balance des échanges de services.

Cette progression prolonge une tendance haussière ininterrompue depuis plusieurs années. Les recettes touristiques sont en effet passées de 64,3 MMDH à fin septembre 2022 à 115,257 MMDH au cours de la même période de 2026, soit une croissance de 79,2%.

Cette progression accompagne la montée en puissance de la destination Maroc sur les marchés internationaux. Selon le département du Tourisme, le Royaume a accueilli 15,7 millions de touristes entre janvier et septembre 2026, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période de l’année précédente. Le pays a ainsi enregistré plus de 717.000 visiteurs supplémentaires.

Au cours du seul mois de septembre, le Maroc a accueilli plus de 1,5 million de touristes, en hausse de 8% sur un an. Cette évolution traduit notamment la capacité du secteur à maintenir une activité soutenue au-delà des périodes de forte affluence.

En ce qui concerne la structure des arrivées internationales, elle demeure largement dominée par les marchés européens. Les données compilées par l’Observatoire du tourisme pour la période janvier-août 2026 placent la France en tête des pays de résidence des touristes internationaux, avec 4.284.405 arrivées, soit 30% du total. Ce volume représente une hausse de 7% par rapport à la même période de 2025.

L’Espagne est toujours le deuxième marché émetteur, avec 3.025.647 arrivées, correspondant à 21% du marché, malgré un recul de 4% sur un an. Le Royaume-Uni occupe la troisième place avec 995.663 arrivées, en progression de 6%. Il est suivi de près par la Belgique, qui totalise 978.562 arrivées, soit une hausse de 9%. Ces deux marchés représentent chacun 7% des arrivées internationales et affichent des performances supérieures à la progression globale de 4,5% relevée sur cette période.

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L’Italie complète le top 5 avec 829.331 arrivées, en augmentation de 5%, soit 6% du total. Les Pays-Bas suivent avec 729.567 touristes (+8%), tandis que l’Allemagne compte 690.594 arrivées, en hausse de 11%. Ces trois marchés représentent respectivement 6%, 5% et 5% des arrivées internationales.

Au-delà de ces principaux marchés européens, le Maroc bénéficie également de la progression des arrivées en provenance d’Amérique du Nord. Les États-Unis ont généré 341.361 arrivées entre janvier et août 2026, en hausse de 7% par rapport à la même période de l’année précédente. Ils représentent 2% du total.

Pour le Canada, il a enregistré 179.661 arrivées, en progression de 3% et une part de marché de 1%. Le Portugal affiche également une hausse de 3%, avec 166.181 arrivées, correspondant à 1% du total.

Arrivées internationales par pays de résidence à fin août 2026. (Source: Observatoire du tourisme)

Pays de résidence Nombre d’arrivées Variation vs 2025 Part France 4 284 405 7% 30% Espagne 3 025 647 -4% 21% Royaume-Uni 995 663 6% 7% Belgique 978 562 9% 7% Italie 829 331 5% 6% Pays-Bas 729 567 8% 5% Allemagne 690 594 11% 5% États-Unis 341 361 7% 2% Canada 179 661 3% 1% Portugal 166 181 3% 1% Autres pays 1 926 898 7% 14% Total 14 147 870 4,5% 100%

La performance enregistrée à fin septembre 2026 s’inscrit dans le prolongement des résultats exceptionnels de l’année précédente. Selon les données de l’Office des changes, les recettes ont atteint 138,1 MMDH à fin 2025, en progression de 20,6% sur un an.

Cette évolution avait accompagné un record de fréquentation touristique. Le Maroc avait accueilli 19,8 millions de visiteurs en 2025, soit une augmentation de 14% par rapport à 2024. Comparées à 2019, les arrivées avaient progressé de 53%.

160 milliards de dirhams en 2027

La progression des indicateurs touristiques se reflète également dans les classements internationaux. Dans l’indice de développement du voyage et du tourisme (TTDI) 2026 du Forum économique mondial (WEF), le Maroc occupe la 70e place sur 110 économies, avec un score de 3,84 sur 7. Le Royaume gagne ainsi sept places par rapport à l’édition 2024, tout en améliorant son score de 5,5%.

Cette progression constitue la plus forte enregistrée par une économie africaine dans ce classement. Depuis 2019, le score du Maroc a augmenté de 3,9%, contre 2,9% pour l’ensemble de l’indice. Le Royaume figure ainsi parmi les huit économies ayant enregistré les plus fortes améliorations sur cette période.

Les perspectives restent orientées à la hausse. Selon les projections de Bank Al-Maghrib, les recettes voyages devraient atteindre 160 MMDH en 2027, confirmant les ambitions du secteur touristique et son potentiel de contribution aux recettes extérieures du Royaume.