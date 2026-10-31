Economie

Tourisme: les recettes toujours en hausse, à 115 milliards de dirhams fin septembre

La place Jamaa El Fna à Marrakech. DR

Les recettes touristiques ont atteint 115,3 milliards de dirhams à fin septembre 2026, en hausse de 12,1% sur un an, portées par une fréquentation en progression. Avec 15,7 millions de visiteurs accueillis durant les neuf premiers mois de l’année, le Maroc consolide la dynamique du secteur, qui devrait générer 160 milliards de dirhams de recettes en 2027, selon les projections de Bank Al-Maghrib.

Par Lahcen Oudoud
Le 31/10/2026 à 13h35

Les recettes touristiques restent sur leur lancée et franchissent un nouveau palier. Au cours des neuf premiers mois de 2026, elles ont atteint 115,257 milliards de dirhams (MMDH), contre 102,848 MMDH à la même période de 2025, soit une hausse de 12,1%, selon les dernières données de l’Office des changes sur les échanges extérieurs.

Avec ce montant, les recettes voyages représentent désormais 43,9% des exportations de services, dont le total s’est établi à 262,49 MMDH à fin septembre. Le tourisme confirme ainsi son poids dans les entrées de devises du Royaume et sa contribution à la balance des échanges de services.

Cette progression prolonge une tendance haussière ininterrompue depuis plusieurs années. Les recettes touristiques sont en effet passées de 64,3 MMDH à fin septembre 2022 à 115,257 MMDH au cours de la même période de 2026, soit une croissance de 79,2%.

Cette progression accompagne la montée en puissance de la destination Maroc sur les marchés internationaux. Selon le département du Tourisme, le Royaume a accueilli 15,7 millions de touristes entre janvier et septembre 2026, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période de l’année précédente. Le pays a ainsi enregistré plus de 717.000 visiteurs supplémentaires.

Au cours du seul mois de septembre, le Maroc a accueilli plus de 1,5 million de touristes, en hausse de 8% sur un an. Cette évolution traduit notamment la capacité du secteur à maintenir une activité soutenue au-delà des périodes de forte affluence.

En ce qui concerne la structure des arrivées internationales, elle demeure largement dominée par les marchés européens. Les données compilées par l’Observatoire du tourisme pour la période janvier-août 2026 placent la France en tête des pays de résidence des touristes internationaux, avec 4.284.405 arrivées, soit 30% du total. Ce volume représente une hausse de 7% par rapport à la même période de 2025.

L’Espagne est toujours le deuxième marché émetteur, avec 3.025.647 arrivées, correspondant à 21% du marché, malgré un recul de 4% sur un an. Le Royaume-Uni occupe la troisième place avec 995.663 arrivées, en progression de 6%. Il est suivi de près par la Belgique, qui totalise 978.562 arrivées, soit une hausse de 9%. Ces deux marchés représentent chacun 7% des arrivées internationales et affichent des performances supérieures à la progression globale de 4,5% relevée sur cette période.

Lire aussi : Tourisme: record historique de 98 milliards de dirhams de recettes à fin août 2026

L’Italie complète le top 5 avec 829.331 arrivées, en augmentation de 5%, soit 6% du total. Les Pays-Bas suivent avec 729.567 touristes (+8%), tandis que l’Allemagne compte 690.594 arrivées, en hausse de 11%. Ces trois marchés représentent respectivement 6%, 5% et 5% des arrivées internationales.

Au-delà de ces principaux marchés européens, le Maroc bénéficie également de la progression des arrivées en provenance d’Amérique du Nord. Les États-Unis ont généré 341.361 arrivées entre janvier et août 2026, en hausse de 7% par rapport à la même période de l’année précédente. Ils représentent 2% du total.

Pour le Canada, il a enregistré 179.661 arrivées, en progression de 3% et une part de marché de 1%. Le Portugal affiche également une hausse de 3%, avec 166.181 arrivées, correspondant à 1% du total.

Arrivées internationales par pays de résidence à fin août 2026. (Source: Observatoire du tourisme)

Pays de résidenceNombre d’arrivéesVariation vs 2025Part
France4 284 4057%30%
Espagne3 025 647-4%21%
Royaume-Uni995 6636%7%
Belgique978 5629%7%
Italie829 3315%6%
Pays-Bas729 5678%5%
Allemagne690 59411%5%
États-Unis341 3617%2%
Canada179 6613%1%
Portugal166 1813%1%
Autres pays1 926 8987%14%
Total14 147 8704,5%100%

La performance enregistrée à fin septembre 2026 s’inscrit dans le prolongement des résultats exceptionnels de l’année précédente. Selon les données de l’Office des changes, les recettes ont atteint 138,1 MMDH à fin 2025, en progression de 20,6% sur un an.

Cette évolution avait accompagné un record de fréquentation touristique. Le Maroc avait accueilli 19,8 millions de visiteurs en 2025, soit une augmentation de 14% par rapport à 2024. Comparées à 2019, les arrivées avaient progressé de 53%.

160 milliards de dirhams en 2027

La progression des indicateurs touristiques se reflète également dans les classements internationaux. Dans l’indice de développement du voyage et du tourisme (TTDI) 2026 du Forum économique mondial (WEF), le Maroc occupe la 70e place sur 110 économies, avec un score de 3,84 sur 7. Le Royaume gagne ainsi sept places par rapport à l’édition 2024, tout en améliorant son score de 5,5%.

Cette progression constitue la plus forte enregistrée par une économie africaine dans ce classement. Depuis 2019, le score du Maroc a augmenté de 3,9%, contre 2,9% pour l’ensemble de l’indice. Le Royaume figure ainsi parmi les huit économies ayant enregistré les plus fortes améliorations sur cette période.

Les perspectives restent orientées à la hausse. Selon les projections de Bank Al-Maghrib, les recettes voyages devraient atteindre 160 MMDH en 2027, confirmant les ambitions du secteur touristique et son potentiel de contribution aux recettes extérieures du Royaume.

Par Lahcen Oudoud
Le 31/10/2026 à 13h35
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