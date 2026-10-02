Tourisme: record historique de 98 milliards de dirhams de recettes à fin août 2026

Le tourisme marocain poursuit sa dynamique, avec des recettes qui ont atteint un niveau record à fin août 2026.

Le tourisme s’affirme comme une source de richesse majeure pour le Maroc, avec une activité en hausse et des entrées de devises en forte croissance. Les recettes touristiques ont, en effet, affiché une hausse soutenue de 9,7% à fin août 2026 par rapport à la même période de 2025, s’élevant à 97,92 milliards de dirhams (MMDH), selon les derniers indicateurs mensuels des échanges extérieurs publiés par l’Office des changes.

Ce niveau confirme la progression continue des revenus générés par l’activité touristique au Maroc. En cinq ans, les recettes enregistrées à fin août ont augmenté d’environ 81,4%, passant de 53,97 MMDH en 2022 à 97,92 MMDH en 2026.

Cette progression des recettes est due à une forte dynamique de la destination Maroc qui passe de record en record en termes de nombre de touristes accueillis. À fin août 2026, le Maroc a reçu 14,1 millions de touristes, soit 608.000 arrivées supplémentaires sur un an et une hausse de 4,5%, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire. Le mois d’août a, à lui seul, franchi pour la première fois la barre des 2 millions de touristes, en hausse de 3% par rapport à août 2025.

Cet élan de l’activité touristique se reflète également dans les données disponibles sur les nuitées. À fin juillet 2026, les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) avaient enregistré près de 25,9 millions de nuitées au niveau national, soit une hausse de 8% sur un an.

Cette hausse s’est accompagnée d’une amélioration du taux d’occupation de ces établissements à 56% à fin juillet, gagnant un point par rapport à la même période de 2025. Cette croissance a profité à plusieurs destinations qui ont enregistré des progressions particulièrement marquées. Il s’agit notamment de Ouarzazate qui a enregistré une hausse de 23% des nuitées, devant Rabat (+16%), Agadir (+11%), Casablanca (+10%), Marrakech (+10%) et Tanger (+10%).

La structure des marchés émetteurs reste toutefois largement dominée par l’Europe. La France arrive en tête avec 3.622.217 arrivées entre janvier et juillet 2026, soit 30% du total, en hausse de 7% sur un an. L’Espagne suit avec 2.601.479 arrivées, représentant 21% du total, malgré un recul de 3%.

Lire aussi : Tourisme: recettes record, hôtellerie en hausse, les indicateurs passent au vert

À elles seules, la France et l’Espagne représentent donc plus de la moitié des arrivées internationales enregistrées aux postes frontières sur les sept premiers mois de l’année. Le Royaume-Uni arrive en troisième position avec 855.523 arrivées, soit 7% du total, en progression de 5%. Il est suivi par la Belgique, avec 834.388 arrivées, également 7% du total, en hausse de 8%.

L’Italie compte 695.149 arrivées, soit 6%, avec une progression de 5%, tandis que les Pays-Bas totalisent 619.933 arrivées, représentant 5% du total, en hausse de 8%. L’Allemagne affiche pour sa part 593.862 arrivées, soit 5% du total, avec une croissance de 10%.

Sur les marchés lointains, les États-Unis ont enregistré 308.324 arrivées (+7%), contre 155.201 pour le Canada (+3%). La Pologne se distingue par la progression la plus forte parmi les marchés cités, avec 140.172 arrivées, en hausse de 31% sur un an.

Arrivées internationales par pays de résidence à fin juillet 2026 (Source: Observatoire du tourisme).

Pays de résidence Nombre d’arrivées Variation

vs 2025 Part France 3 622 217 7% 30% Espagne 2 601 479 -3% 21% Royaume-Uni 855 523 5% 7% Belgique 834 388 8% 7% Italie 695 149 5% 6% Pays-Bas 619 933 8% 5% Allemagne 593 862 10% 5% États-Unis 308 324 7% 3% Canada 155 201 3% 1% Pologne 140 172 31% 1% Autres 1 706 768 6% 14% Total 12 133 016 5% 100 %

La hausse enregistrée à fin août 2026 s’inscrit dans le prolongement d’une tendance observée ces dernières années. Les recettes voyages avaient, en effet, atteint 138,1 MMDH à fin 2025, en progression de 20,6%, selon les données de l’Office des changes.

Cette performance de 2025 est due à un record de fréquentation, avec 19,8 millions de visiteurs accueillis au Maroc, en hausse de 14% sur un an. Par rapport à 2019, les arrivées touristiques avaient progressé de 53%. En 2024 déjà, les recettes en devises issues du tourisme avaient atteint un niveau record de 112 MMDH, en hausse de 43% par rapport à 2019 et de 7% par rapport à 2023.

Lire aussi : OCDE: le Maroc s’impose comme le nouveau leader du tourisme africain

En outre, cette dynamique du secteur a permis au Maroc de progresser dans les classements internationaux du tourisme. Le Royaume se classe, en effet, à la 70ème place sur 110 économies dans l’indice de développement du voyage et du tourisme (TTDI) 2026 du Forum économique mondial (WEF), publié récemment, avec un score de 3,84 sur 7. Gagnant sept places par rapport à l’édition 2024 et faisant progresser son score de 5,5%, le Maroc signe ainsi la plus forte progression enregistrée par une économie africaine.

Depuis 2019, son score gagne 3,9%, contre +2,9% pour l’ensemble de l’indice. Le gain marocain figure parmi les huit plus fortes progressions de score du classement.

Et le meilleur est à venir. Selon les projections de Bank Al-Maghrib, les recettes de voyages devraient poursuivre leur progression pour atteindre 160 MMDH en 2027.