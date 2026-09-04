Tourisme: plus de 14 millions de touristes accueillis à fin août

Le tourisme marocain maintient le cap au cœur de la saison estivale. Pour la première fois, le Royaume a accueilli plus de 2 millions de touristes au cours du seul mois d’août, soit une hausse de 3% par rapport à août 2025.

Cette performance estivale s’inscrit dans une tendance favorable observée depuis le début de l’année. À fin juin 2026, le Maroc avait déjà accueilli près de 9,4 millions de visiteurs, en hausse de 6% sur un an, selon les données de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

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La croissance des arrivées a notamment été alimentée par plusieurs marchés émetteurs stratégiques. À fin juin, les flux en provenance de France avaient progressé de 9%, ceux d’Allemagne de 14%, de Belgique de 9% et des Pays-Bas de 10%. Le marché polonais affichait la croissance la plus soutenue (+32%), devant les États-Unis (+9%), l’Italie (+6%) et le Royaume-Uni (+4%).

La hausse de la fréquentation se reflète également dans l’activité des établissements d’hébergement touristique classés (EHTC). À fin juin, le volume des nuitées avait augmenté de 9% sur un an, après une progression de 12% à la même période en 2025.