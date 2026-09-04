Tourisme

Tourisme: plus de 14 millions de touristes accueillis à fin août

Des touristes prennent des photos au lac Yasmina à Merzouga.. AFP or licensors

Porté par des indicateurs toujours bien orientés, le secteur touristique poursuit sa trajectoire de croissance en 2026. Arrivées internationales, marchés émetteurs et nuitées témoignent d’une activité soutenue, confortant les ambitions du Royaume pour le secteur.

Par La Rédaction
Le 04/09/2026 à 15h25

Le tourisme marocain maintient le cap au cœur de la saison estivale. Pour la première fois, le Royaume a accueilli plus de 2 millions de touristes au cours du seul mois d’août, soit une hausse de 3% par rapport à août 2025.

Cette performance estivale s’inscrit dans une tendance favorable observée depuis le début de l’année. À fin juin 2026, le Maroc avait déjà accueilli près de 9,4 millions de visiteurs, en hausse de 6% sur un an, selon les données de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Lire aussi : Le Maroc remet le cap sur le tourisme de croisière

La croissance des arrivées a notamment été alimentée par plusieurs marchés émetteurs stratégiques. À fin juin, les flux en provenance de France avaient progressé de 9%, ceux d’Allemagne de 14%, de Belgique de 9% et des Pays-Bas de 10%. Le marché polonais affichait la croissance la plus soutenue (+32%), devant les États-Unis (+9%), l’Italie (+6%) et le Royaume-Uni (+4%).

La hausse de la fréquentation se reflète également dans l’activité des établissements d’hébergement touristique classés (EHTC). À fin juin, le volume des nuitées avait augmenté de 9% sur un an, après une progression de 12% à la même période en 2025.

Par La Rédaction
Le 04/09/2026 à 15h25
#Tourisme#Août#Chiffres#Touristes#statistiques#Fatim-Zahra Ammor#ministère du tourisme#DEPF

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