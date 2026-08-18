Le Maroc remet le cap sur le tourisme de croisière

La croisière fait un retour remarqué au cœur de la stratégie touristique nationale, portée par la volonté de capter une part significative des flux maritimes qui sillonnent la Méditerranée, l’Atlantique et les marchés européens. Bénéficiant d’une position géographique privilégiée à la croisée des routes maritimes majeures, le Maroc aligne des cités portuaires de renommée internationale et des territoires capables de déployer une gamme variée d’excursions culturelles, historiques et naturelles. Toutefois, l’essor de ce secteur exige une analyse lucide et sans complaisance. Si une escale offre indiscutablement une vitrine promotionnelle immédiate à une destination, elle ne génère une véritable valeur économique que lorsque la ville d’accueil démontre sa capacité à retenir les visiteurs, à guider leurs parcours et à stimuler la consommation locale, souligne le magazine Finances News Hebdo dans une analyse dédiée.

Dans cette dynamique de reconquête maritime, Casablanca vient de franchir un cap symbolique décisif avec la mise en service de sa nouvelle gare maritime. Depuis son inauguration officielle en septembre 2025, cette infrastructure moderne de dernier cri a déjà enregistré l’escale de 53 navires et le passage de près de 94.000 croisiéristes, marquant ainsi le début d’une étape nouvelle pour la métropole. La capitale économique ne part pas de zéro et s’appuie sur des atouts structurels solides, combinant des infrastructures portuaires de premier ordre, un rayonnement international, l’attrait majeur de la Mosquée Hassan II, un patrimoine architectural Art déco exceptionnel, une médina historique, un littoral réaménagé et des opportunités d’excursions vers Rabat ou El Jadida.

De leur côté, Tanger et Agadir détiennent également d’excellentes cartes dans ce jeu maritime régional. La cité du Détroit tire parti de sa situation géographique stratégique à l’entrée de la Méditerranée ainsi que de son prestige culturel, historique et portuaire. Pour sa part, la station balnéaire du Souss combine harmonieusement ses atouts littoraux avec la découverte de son arrière-pays et des escapades vers Taroudant ou Taghazout. L’un des enjeux majeurs pour le Royaume consistera à articuler ces différents ports au sein d’une offre globale et cohérente, évitant ainsi le piège d’escales isolées qui se concurrencent sans vision stratégique partagée, lit-on dans Finances News Hebdo.

La complexité intrinsèque du modèle économique de la croisière réside avant tout dans la brièveté du séjour des passagers, ces derniers ne demeurant sur place que quelques heures. Sans une organisation rigoureuse, les voyageurs risquent de se contenter d’un parcours superficiel générant peu de dépenses sur le territoire. Garantir des retombées économiques tangibles exige d’anticiper la logistique à terre en mettant en place des circuits parfaitement balisés, une mise à disposition fluide de guides qualifiés et de transports dédiés, une sécurité renforcée, des commerces ouverts et des prestations adaptées aux exigences internationales. À défaut, l’escale maritime se réduit à une simple performance statistique sans impact structurant sur le tissu économique local.

Cette activité soulève par ailleurs des enjeux environnementaux et d’aménagement urbain que le Maroc se doit d’intégrer pleinement. Les tensions observées dans plusieurs grandes villes européennes face à la saturation touristique, à la pollution maritime et aux retombées économiques jugées disproportionnées par rapport aux nuisances incitent à la prudence. Fort de ces retours d’expérience internationaux, le Royaume dispose de l’opportunité de façonner un modèle plus vertueux et pérenne. Cette démarche suppose une régulation attentive des flux, une répartition équilibrée des navires entre les façades maritimes, l’application de normes écologiques strictes et une concertation permanente avec les acteurs locaux.

Il demeure cependant évident que la croisière n’a pas vocation à se substituer au tourisme de séjour traditionnel, mais elle constitue un formidable levier de notoriété pour des destinations en quête de rayonnement. Elle offre l’occasion à Casablanca d’affirmer son identité culturelle au-delà de sa fonction financière, à Tanger de consolider sa stature artistique et à Agadir de diversifier son image balnéaire. Cependant, l’escale d’un paquebot ne représente que la première étape d’un processus plus vaste, dont la réussite réelle se mesure à ce qui subsiste durablement dans la cité une fois le navire reparti, écrit Finances News Hebdo.

Afin de s’imposer face à la concurrence internationale, le Maroc doit structurer un discours commercial clair et convaincant à destination des armateurs. Ces derniers ne sélectionnent pas une escale sur le seul critère de la présence d’un terminal moderne, mais évaluent rigoureusement la sécurité portuaire, la régularité des opérations, la pertinence des excursions, la proximité des sites d’intérêt et la satisfaction globale des clients. L’action commerciale doit ainsi sceller une alliance étroite entre les autorités portuaires, l’Office National Marocain du Tourisme, les Conseils Régionaux du Tourisme et l’ensemble des professionnels du secteur réceptif.

Le suivi rigoureux des retombées économiques effectives s’impose comme une nécessité absolue. Les données brutes relatives au volume de croisiéristes ou au nombre d’accostages s’avèrent insuffisantes pour qualifier le succès d’une politique publique. L’analyse en profondeur des dépenses moyennes effectuées à terre, des ventes d’excursions, des retombées commerciales directes et la création d’emplois locaux, en une observation fine, permettra de vérifier si la croisière constitue une véritable source de valeur ajoutée pour les territoires ou si elle ne fera qu’alimenter artificiellement les indicateurs de fréquentation touristique.