Le Figaro organise une croisière pour les golfeurs avec une escale au Maroc

La croisière Golf et pro Am 2027 Le Figaro aura pour escales les Iles Canaries, le Maroc et l'Espagne.

Pendant onze jours et dix nuits de navigation, cette croisière qui réunit les amateurs de golf, sillonnera les côtes méditerranées et atlantiques afin de découvrir six parcours de golf d’exception, soigneusement sélectionnés par les spécialistes de la rédaction.

«Depuis les îles Canaries, le navire de croisière de la compagnie Ponant met le cap sur Malaga et la Costa del Sol, empruntant le détroit de Gibraltar entre Tanger la Marocaine et Algésiras l’Espagnole, après une halte à Casablanca», annonce à Le Figaro.

La croisière s’effectuera à bord du Dumont d’Urville, un bateau alliant confort et raffinement. Ce yacht à taille humaine comporte 92 cabines, un bar sous-marin au design futuriste, une carte gastronomique, un spa, une salle de sport ainsi qu’une piscine à débordement et un observatoire. Le must? Des tapis de practice disponibles sur le pont supérieur. De quoi garder la main entre chacune des six escales.

Au programme, une première étape aux Canaries pour découvrir trois parcours. Le premier, celui de Tecina, dessiné en terrasses par l’architecte Donald Steel, offre des vues imprenables sur l’Atlantique. Puis, toujours en bord de mer, direction le golf d’Abama, fief de l’académie de Victor Dubuisson. Et enfin, le golf de Lanzarote, qui «figure parmi les joyaux de l’archipel», explique-t-on. Deuxième étape du voyage, la côte marocaine et les 18-trous de Mazagan, signés Gary Player, qui «sont reconnus comme étant parmi les meilleurs du pays», poursuit Le Figaro. Enfin, cap vers l’Espagne, avec pour destination, la Reserva Golf Club et l’Hacienda Links, «des parcours de championnat qui entretiennent la réputation mondiale de Sotogrande et de Marbella».

Les amateurs de golf en quête de sensation fortes qui prendront part à cette croisière seront entourés de golfeurs professionnels dirigés par Bernard Pascassio, ancien membre du Circuit européen, commentateur sportif mais aussi organisateur. «Ils seront invités à disputer un véritable tournoi Pro-Am sur 6 tours, accompagnés d’un pro. Une course au par acharnée et dotée de nombreuses récompenses», annonce le programme.

Il sera toutefois possible de profiter des parcours en toute liberté, sans pression ni enjeu, simplement pour le plaisir du jeu et la détente, grâce à une formule de séjour golfique «loisir». «Ils auront accès aux 6 parcours 18-trous en bénéficiant du coaching de Frédéric Regard (professeur de golf, ex-numéro 1 français), et pourront même s’inscrire, s’ils le souhaitent, à deux compétitions facultatives».

Quant aux non-golfeurs, à qui la croisière est également ouverte, «un programme spécifique, lors de chaque escale, proposera de découvrir les trésors culturels locaux avec des excursions organisées», précise l’organisateur. Car, in fine, la croisière «Golf & Pro-Am Le Figaro 2027, des Canaries à la côte andalouse» reste, avant tout, une occasion de célébrer la convivialité et de vivre un beau moment de détente, à bord d’un yacht qui s’apparente à un club-house flottant.