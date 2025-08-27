Tourisme

Saïdia, joyau balnéaire de la Méditerranée

La plage de Saïdia.

Vous cherchez une destination où l’ennui n’a pas sa place, offrant une infinité de loisirs du matin au soir et des sensations à la fois agréables et variées tout au long de votre séjour? Cap sur Saïdia, la perle de l’Oriental.

Par La Rédaction
Le 27/08/2025 à 10h03

Située à l’extrême nord-est du Maroc, sur la mer Méditerranée, Saïdia bénéficie d’un climat doux, avec une température moyenne oscillant entre 18°C et 21°C. Elle possède l’une des plus longues plages du Royaume: quatorze kilomètres de sable blanc et fin, bordés par une mer limpide aux reflets turquoise. Ce décor idyllique vous invite à alterner baignades, farniente et balades le long d’une corniche élégante et animée.

Une station balnéaire moderne et luxueuse

Saïdia abrite également une vaste station balnéaire de 700 hectares, dotée d’hôtels, de résidences touristiques, de villages de vacances haut de gamme et d’une marina. Ce port de plaisance d’exception peut accueillir des bateaux à moteur et des voiliers jusqu’à 50 mètres de long, faisant de lui le troisième port de plaisance de la Méditerranée.

S’étendant sur 290.000 m², la marina propose de multiples activités nautiques: planche à voile, plongée sous-marine, catamaran, ski nautique, jet ski, ou encore pêche sportive à l’espadon, à bord de bateaux spécialement équipés. Les amateurs de golf, quant à eux, profiteront de trois parcours de 18 trous.

Un arrière-pays riche en nature et en histoire

La région de Saïdia offre un arrière-pays généreux, mêlant faune, flore et patrimoine historique. Plaines agricoles, grottes, forêts et réserves naturelles se dévoilent au fil des excursions. La rencontre entre les montagnes du Rif et la Méditerranée compose des panoramas saisissants, dignes des plus belles cartes postales.

La réserve naturelle de la Moulouya, sanctuaire écologique

À quelques kilomètres de Saïdia, sur la route de Nador, s’étend la réserve naturelle de la Moulouya, à l’embouchure du fleuve éponyme né entre le Moyen et le Haut Atlas, dans la région de Midelt, et long de 600 km. Classée «site d’intérêt biologique et écologique», cette zone protégée de 2.700 hectares abrite pas moins de 270 espèces d’oiseaux: grandes aigrettes, hérons pourprés, goélands argentés, hirondelles de rivage, flamants roses… Une découverte que l’on peut approcher en canoë-kayak, au plus près de la nature.

Un patrimoine culturel vivant et festif

Saïdia cultive également son héritage culturel à travers ses musées, ses sites historiques et ses nombreux festivals régionaux.

La ville est aussi réputée pour sa gastronomie: fritures de poisson, sardines grillées et le fameux Karan, un flan salé à base de farine de pois chiches, servi chaud sur du pain frais, saupoudré de cumin et dégusté en sandwich.

Saïdia conjugue plages de rêve, plaisirs nautiques, nature préservée, culture vivante et gastronomie généreuse. Autant de raisons d’inscrire la «perle de l’Oriental» à votre liste des destinations incontournables cet été.

Par La Rédaction
Le 27/08/2025 à 10h03
#Tourisme#tourisme interne#voyages au Maroc#été#saïdia

LEs contenus liés

Sports

À Saïdia, les participants du Raid Med saluent un parcours palpitant et spécial

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un jour, une plage | Saïdia, un paradis estival prisé par les vacanciers

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Voyages: Souss-Massa a tout pour vous séduire

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Haut Atlas: la chaleur d’août stimule le tourisme de montagne à Siti Fatma

Articles les plus lus

1
Coupures d’eau à répétition dans la province de Berrechid: habitants et vacanciers à bout de nerfs
2
Daret: quand l’entraide financière classique passe au digital
3
Algérie: après les rapports accablants de l’ONU sur les violations des droits humains, le Département d’Etat US épingle la junte
4
Quitus fiscal: pas de blocage, les transactions immobilières en forte hausse
5
Sahara: Guterres entérine le soutien international au plan d’autonomie et alerte sur les provocations du Polisario
6
Tebboune arrive à expiration
7
Tribune. Le Maroc ou l’aveuglement volontaire d’un regard parisien
8
Benzine et Laroui
Revues de presse

Voir plus