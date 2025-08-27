Saïdia, joyau balnéaire de la Méditerranée

Située à l’extrême nord-est du Maroc, sur la mer Méditerranée, Saïdia bénéficie d’un climat doux, avec une température moyenne oscillant entre 18°C et 21°C. Elle possède l’une des plus longues plages du Royaume: quatorze kilomètres de sable blanc et fin, bordés par une mer limpide aux reflets turquoise. Ce décor idyllique vous invite à alterner baignades, farniente et balades le long d’une corniche élégante et animée.

Une station balnéaire moderne et luxueuse

Saïdia abrite également une vaste station balnéaire de 700 hectares, dotée d’hôtels, de résidences touristiques, de villages de vacances haut de gamme et d’une marina. Ce port de plaisance d’exception peut accueillir des bateaux à moteur et des voiliers jusqu’à 50 mètres de long, faisant de lui le troisième port de plaisance de la Méditerranée.

S’étendant sur 290.000 m², la marina propose de multiples activités nautiques: planche à voile, plongée sous-marine, catamaran, ski nautique, jet ski, ou encore pêche sportive à l’espadon, à bord de bateaux spécialement équipés. Les amateurs de golf, quant à eux, profiteront de trois parcours de 18 trous.

Un arrière-pays riche en nature et en histoire

La région de Saïdia offre un arrière-pays généreux, mêlant faune, flore et patrimoine historique. Plaines agricoles, grottes, forêts et réserves naturelles se dévoilent au fil des excursions. La rencontre entre les montagnes du Rif et la Méditerranée compose des panoramas saisissants, dignes des plus belles cartes postales.

La réserve naturelle de la Moulouya, sanctuaire écologique

À quelques kilomètres de Saïdia, sur la route de Nador, s’étend la réserve naturelle de la Moulouya, à l’embouchure du fleuve éponyme né entre le Moyen et le Haut Atlas, dans la région de Midelt, et long de 600 km. Classée «site d’intérêt biologique et écologique», cette zone protégée de 2.700 hectares abrite pas moins de 270 espèces d’oiseaux: grandes aigrettes, hérons pourprés, goélands argentés, hirondelles de rivage, flamants roses… Une découverte que l’on peut approcher en canoë-kayak, au plus près de la nature.

Un patrimoine culturel vivant et festif

Saïdia cultive également son héritage culturel à travers ses musées, ses sites historiques et ses nombreux festivals régionaux.

La ville est aussi réputée pour sa gastronomie: fritures de poisson, sardines grillées et le fameux Karan, un flan salé à base de farine de pois chiches, servi chaud sur du pain frais, saupoudré de cumin et dégusté en sandwich.

Saïdia conjugue plages de rêve, plaisirs nautiques, nature préservée, culture vivante et gastronomie généreuse. Autant de raisons d’inscrire la «perle de l’Oriental» à votre liste des destinations incontournables cet été.