Terminal de croisières du port de Casablanca: l’ANP dresse le bilan quatre mois après son inauguration

Sous l’impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui en a présidé l’inauguration le 18 septembre 2025, le nouveau terminal de croisières du port de Casablanca affiche un bilan prometteur. Il a accueilli 53 navires et paquebots pour un total de 93.970 passagers, indique l’Agence nationale des ports (ANP).

Dans un communiqué, l’ANP souligne que ces chiffres illustrent l’intérêt croissant des armateurs pour Casablanca et les retombées positives attendues pour l’économie locale et l’écosystème touristique.

La même source fait savoir que la concession d’exploitation du terminal a été confiée à Global Ports Holding (GPH), à travers la société Casablanca Cruise Port, depuis le 1er janvier 2026 par l’ANP, acteur international de référence dans la gestion et l’exploitation de terminaux de croisières.

L’ANP relève que ce partenariat stratégique permet à Casablanca de bénéficier d’une expertise opérationnelle de premier plan et d’un accès privilégié aux réseaux mondiaux de compagnies de croisières, renforçant ainsi la visibilité et l’attractivité de la destination sur les itinéraires mondiaux.

Conçu comme une véritable porte d’entrée emblématique du Royaume, le terminal de croisières du port de Casablanca, qui a accueilli son premier paquebot le 26 septembre 2025, offre aux croisiéristes des conditions d’accueil répondant aux plus hauts standards internationaux, alliant confort, fluidité des parcours et qualité de service, à l’image du rayonnement de la métropole économique du Royaume, précise le communiqué.

Le nouveau terminal de croisières du port de Casablanca. (K.Essalak/Le360)Le nouveau terminal de croisières du port de Casablanca. (K.Essalak/Le360)

Et d’ajouter que ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de modernisation des infrastructures portuaires et de développement du tourisme maritime portée par l’ANP.

À travers ce projet structurant, le port de Casablanca réaffirme son ambition de s’imposer durablement comme un hub de croisière de référence sur la façade atlantique et méditerranéenne, contribuant ainsi au rayonnement du Maroc et au renforcement de son attractivité touristique à l’échelle internationale, conclut le communiqué.