Croissance record de plus de 45%: l’aéroport de Dakhla conforte son rôle de levier du tourisme et de l’investissement dans le Sahara marocain

Des voyageurs devant le terminal de l’aéroport de Dakhla, qui connaît une forte progression de son trafic passagers. (S.Bouaamoud/Le360)

L’aéroport de Dakhla poursuit le renforcement de son positionnement comme levier stratégique du développement économique et touristique dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, consolidant l’attractivité de la région à l’échelle locale et internationale grâce à une infrastructure dont l’aérogare accueille 300.000 passagers par an, renforcée par un terminal dédié à l’aviation d’affaires et aux vols privés pour absorber le flux croissant de visiteurs.

L’infrastructure aéroportuaire a enregistré une hausse record au cours de l’année 2025 en accueillant environ 346.082 passagers, réalisant un bond de 11,89 % par rapport au bilan de 2024.

Cette dynamique ascendante s’est accentuée au cours de l’année en cours, l’aéroport ayant enregistré en août dernier une croissance exceptionnelle de près de 45,2%.

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Sur le plan des liaisons continentales et internationales, la plateforme assure un réseau de lignes directes comprenant quatre vols hebdomadaires vers Paris, ainsi que deux vols hebdomadaires vers Madrid et Las Palmas en Espagne.

En parallèle, la dynamique du transport domestique s’intensifie avec l’exploitation de deux vols quotidiens reliant le chef-lieu de Oued Ed-Dahab à Casablanca tout au long de la semaine, en plus de quatre vols hebdomadaires vers Agadir, trois vers la capitale Rabat et deux vols hebdomadaires vers Marrakech.