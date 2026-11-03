Réforme des indemnités professionnelles: la fin du «salaire déguisé»

Le projet de loi de finances 2027 ambitionne de réformer en profondeur et de clarifier le traitement fiscal applicable aux diverses indemnités versées sur les bulletins de paie, telles que les allocations de représentation, de transport ou de déplacement. Le gouvernement entend désormais restreindre les exonérations d’impôt sur le revenu (IR) aux seuls remboursements effectifs, une transition majeure dont la pleine application est programmée pour l’horizon 2031 dans le sillage de la révision globale de la fiscalité des ménages, indique le quotidien Les Inspirations Éco.

Toutefois, la distinction entre frais professionnels légitimes et salaire déguisé ne constitue pas une nouveauté créée ex nihilo par le PLF 2027, car le droit positif marocain posait déjà les jalons de ce contrôle. La véritable portée du texte proposé réside dans la modification de la rédaction des articles clés du CGI afin d’éliminer définitivement les ambiguïtés d’interprétation qui alimentaient jusqu’ici l’optimisation fiscale. L’exonération sera désormais strictement réservée aux indemnités exceptionnelles ou spécifiques versées sur présentation de preuves tangibles, excluant expressément du bénéfice fiscal toute allocation permanente ayant la nature d’un complément de rémunération.

Cette mesure vise directement à mettre fin à des habitudes ancrées où des primes fonctionnelles habituelles étaient travesties en frais de mission non imposables. Si le texte fixe l’entrée en vigueur de ce régime révisé au 1er janvier 2031, cette échéance ne doit en aucun cas être interprétée comme un moratoire ou un permis d’impunité d’ici là. En effet, l’administration fiscale conserve la faculté de diligenter des contrôles sur les exercices non prescrits et de procéder à des redressements assortis de pénalités si l’absence de justificatifs est constatée sous le régime actuel, conférant à la période transitoire un enjeu crucial de mise en conformité pour les employeurs, lit-on dans Les Inspirations Éco.

Cette remise à plat du régime des indemnités s’articule directement avec la réforme globale du barème de l’impôt sur le revenu présentée au Parlement pour la période 2027-2031, qui vise à alléger la pression fiscale sur la classe moyenne et à soutenir le pouvoir d’achat. L’Exécutif prévoit notamment un relèvement progressif du seuil annuel d’exonération de l’IR ainsi qu’une hausse de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, portée à 45% pour le régime général.

Néanmoins, l’impact positif de cette baisse des taux pourrait être partiellement neutralisé pour certains profils par l’introduction d’une nouvelle règle de non-cumul stricte entre la déduction forfaitaire générale et l’exonération spécifique des indemnités de frais. Ainsi, le gain fiscal global ne sera pas uniforme: si un salarié rémunéré essentiellement en salaire fixe bénéficie pleinement des nouveaux barèmes d’imposition, un cadre dont le package repose fortement sur des allocations forfaitaires requalifiées en salaire imposable pourrait voir son assiette fiscale s’élargir de manière significative.

Face à ce changement de paradigme, les directions des ressources humaines et les services financiers se trouvent contraints de réexaminer en profondeur l’architecture de leurs politiques de rémunération. Les options stratégiques qui s’offrent aux entreprises vont du renforcement drastique de la collecte des pièces justificatives pour maintenir l’exonération des vrais frais, jusqu’au reclassement brut des indemnités litigieuses dans les salaires imposables.

Cette restructuration soulève de délicates problématiques juridiques au regard du droit du travail, car l’employeur ne peut pas modifier unilatéralement la rémunération contractuelle ou baisser le salaire net d’un collaborateur sous prétexte d’un changement de traitement fiscal, lit-on dans Les Inspirations Éco. De plus, la reclassification d’une indemnité en élément de salaire entraîne une hausse mécanique de l’assiette des cotisations sociales et patronales à la CNSS, imposant aux organisations une évaluation minutieuse des répercussions financières globales sur leur masse salariale.