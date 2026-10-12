Tourisme: à Ifrane, les professionnels du secteur misent sur l’hiver pour prolonger les séjours

À Ifrane, les premiers visiteurs commencent à retrouver les rues de la ville, particulièrement animées à l’approche des week-ends. Lors d’une tournée sur le terrain, les premiers signes de cette affluence saisonnière, portée par les atouts naturels de la région et l’attrait de son climat hivernal, se font sentir. Une période décisive pour les professionnels, qui entendent transformer ce regain d’intérêt en séjours plus longs et en retombées économiques pour l’ensemble de la destination.

«Notre principal objectif est de faire d’Ifrane une destination où les touristes séjournent plus longtemps, au lieu de se limiter à des visites de quelques heures», explique Mohamed Tahiri Alaoui, vice-président du Conseil provincial du tourisme d’Ifrane. Pour y parvenir, les professionnels misent sur une meilleure valorisation des richesses naturelles de la province et sur une offre plus diversifiée, adaptée aux attentes des visiteurs.

Les forêts de cèdres d’Ifrane et d’Azrou figurent parmi les principaux atouts sur lesquels s’appuyer. Au-delà des paysages enneigés, ces espaces offrent un potentiel pour développer différentes expériences de plein air: promenades à cheval, randonnées pédestres, circuits en VTT ou encore activités de découverte de la faune et de la flore locales. Autant de pistes susceptibles d’enrichir l’expérience des visiteurs et de les encourager à consacrer davantage de temps à la découverte de la province.

«Il s’agit de mieux exploiter le potentiel naturel de la région et de proposer des activités qui permettent aux visiteurs de découvrir Ifrane autrement», souligne le professionnel. L’objectif est de compléter l’attrait de la neige par des expériences accessibles tout au long de la saison, en faisant de la nature un véritable levier de diversification touristique.

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Cette stratégie passe également par la conception de formules combinant hébergement, loisirs et découverte des produits du terroir. En associant nuitées et activités, les professionnels espèrent élargir les possibilités de séjour et mieux répartir les retombées de la saison hivernale entre les établissements d’hébergement et les autres acteurs locaux. Il s’agit notamment de ne pas concentrer l’activité sur les seules périodes de chutes de neige ou sur les week-ends, mais de donner aux visiteurs davantage de raisons de rester plusieurs jours.

Les opérateurs se préparent par ailleurs à accueillir des profils variés, des touristes étrangers aux Marocains résidant à l’étranger, en passant par les visiteurs nationaux, qui représentent une part importante de la fréquentation hivernale. L’offre repose notamment sur des conditions d’hébergement adaptées, des tarifs compétitifs et des forfaits associant nuitées, activités de loisirs et découverte des paysages de la région.

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Les professionnels s’appuient aussi sur l’expérience de la saison hivernale précédente, que Mohamed Tahiri Alaoui présente comme la meilleure des dix dernières années. Les importantes chutes de neige enregistrées dans la province avaient alors attiré de nombreux visiteurs. Une affluence qui a permis aux opérateurs de renforcer leur expérience dans la gestion des périodes de forte demande.

«La saison dernière nous a permis d’acquérir une expérience supplémentaire dans la gestion des pics de fréquentation et de la hausse de la demande», indique-t-il. Un acquis que les professionnels souhaitent mettre à profit cette année pour améliorer la qualité des services et mieux préparer les établissements à l’arrivée des visiteurs.

À Ifrane, les perspectives de la saison hivernale ne reposent donc pas uniquement sur le retour de la neige. La capacité de la destination à diversifier ses activités, à valoriser ses espaces naturels et à proposer des séjours mieux structurés sera déterminante pour fidéliser les visiteurs et prolonger les retombées touristiques au-delà des journées de forte affluence.