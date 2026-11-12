Le Maroc ouvre une enquête antidumping sur les sauces tomate espagnoles

Le département du Commerce extérieur a ouvert une enquête antidumping sur les importations de sauces tomate originaires d’Espagne, à la suite d’une requête déposée par les producteurs marocains conformément à la loi relative aux mesures de défense commerciale. L’avis public publié à cet effet par le ministère, le 11 novembre 2026, précise que l’ouverture de l’enquête prend effet le 12 novembre.

Selon cette requête, les importations concernées feraient l’objet d’un dumping et constitueraient une menace de dommage important pour l’industrie nationale. Après examen, le ministère a estimé que les éléments présentés étaient objectifs et suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. La décision a été prise après avis de la Commission de surveillance des importations.

La requête a été déposée par la Fédération des industries de la conserve des produits agricoles du Maroc (FICOPAM), au nom de trois entreprises. Il s’agit de Vinaigrerie moutarderie du Maroc (VMM), basée à Casablanca, Agro Juice Processing (AJP) et Les Conserves de Meknès, toutes deux installées à Meknès. Elles demandent la mise en place d’une mesure antidumping visant les sauces tomate d’origine espagnole.

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Ces trois requérantes représentent 90% de la production nationale de sauces tomate. À ce titre, l’avis les reconnaît comme constituant la branche de production nationale de sauces tomate au Maroc.

Le produit visé est la sauce tomate prête à l’emploi, à l’exclusion du tomato-ketchup. L’avis la définit comme une préparation liquide ou semi-liquide destinée à agrémenter l’apparence de la tomate en tant que produit alimentaire, à en relever l’arôme ou la saveur, ou à en améliorer la texture. Ces produits sont non émulsionnés et ne sont pas considérés comme des conserves végétales.

Ils servent à des usages alimentaires variés, en usage domestique, dans la restauration et dans l’industrie agroalimentaire. Ils relèvent de la position tarifaire 21.03.20.00.00 du système harmonisé (SH) national.

Pour étayer l’allégation de dumping, la requête compare la valeur normale et le prix à l’exportation, tous deux au stade «sortie usine». Ces deux valeurs ont été estimées à partir des prix de vente en grandes et moyennes surfaces (GMS) au Maroc et en Espagne, hors taxe, pour l’année 2025, puis ajustées pour les ramener à ce stade.

Les importations espagnoles en hausse

L’examen des données d’importation fait apparaître, selon l’avis, une tendance croissante depuis 2023. Les prix de ces importations affichent par ailleurs une sous-cotation sur la période analysée. Le ministère conclut que ces importations exposent la branche de production nationale à une menace de dommage important, susceptible de se répercuter négativement sur ses indicateurs économiques.

L’enquête portera sur les producteurs et exportateurs espagnols, les importateurs marocains, les producteurs nationaux et les autres parties concernées. Elle établira si les sauces tomate espagnoles font l’objet d’un dumping et si ces importations ont causé une menace de dommage important à l’industrie nationale.

Deux périodes sont retenues: du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 pour les pratiques de dumping, et du 1er janvier 2023 au 30 juin 2026 pour l’analyse des tendances liées à la menace de dommage.

Les parties qui souhaitent se faire connaître comme parties intéressées ou formuler des commentaires ont jusqu’au 18 décembre 2026 avant 15h (GMT). Les envois se font par courrier électronique, en versions confidentielle et non confidentielle, avec possibilité d’y ajouter un envoi postal.

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Les producteurs et exportateurs espagnols sont invités à participer. Ils doivent fournir avant la même échéance leurs coordonnées, leurs ventes à l’exportation et sur leur marché domestique, leur volume de production sur la période juillet 2025-juin 2026, ainsi que leurs activités et celles de leurs entreprises liées. Ils doivent aussi indiquer s’ils acceptent de répondre au questionnaire. Les sociétés retenues disposeront de 37 jours après réception pour le renvoyer.

Les importateurs doivent eux aussi se manifester avant le 18 décembre 2026 à 15h (GMT). Ils déclarent leurs importations de sauces tomate, d’Espagne et de l’ensemble des pays, en tonnes et en dirhams, ainsi que leurs ventes sur le marché marocain. Ceux qui sont retenus ont 30 jours pour renvoyer le questionnaire. Les producteurs nationaux connus recevront également un questionnaire, à retourner sous 30 jours.

Le ministère se dit disposé à entendre les arguments des parties. Toute demande d’audition doit être formulée par écrit, être motivée et préciser les éléments que la partie souhaite aborder.

Conformément à la loi, l’enquête doit s’achever dans les 12 mois suivant la date d’ouverture. Ce délai peut être porté à 18 mois si des circonstances spéciales le justifient. Des mesures provisoires peuvent être imposées si leurs conditions sont réunies, sur la base d’un rapport préliminaire ayant déterminé, à titre préliminaire, l’existence du dumping, de la menace de dommage important et du lien de causalité.