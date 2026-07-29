Fils galvanisés: le Maroc impose des droits antidumping allant jusqu’à 52,71% sur les importations d’Égypte et des Émirats

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a clôturé, le 28 juillet 2026, l’enquête antidumping portant sur les importations de fils galvanisés originaires d’Égypte et des Émirats arabes unis. Cette procédure, ouverte le 13 mars 2025, a abouti à la détermination finale d’une pratique de dumping et, par conséquent, à l’instauration de droits d’importation additionnels définitifs.

Le produit visé par l’enquête est le fil en acier galvanisé, obtenu par un procédé combinant tréfilage et galvanisation, relevant de la position tarifaire du Système harmonisé national 7217.20.99.00, explique le ministère dans un avis. Ce matériau, flexible et malléable, est employé dans l’agriculture et l’industrie, notamment pour la fabrication de grillages, de gabions et de fils barbelés, ainsi que dans les pièces métalliques industrielles, les clôtures, les panneaux grillagés et l’automobile, précise-t-il.

Pour rappel, dès la phase préliminaire de l’enquête, le ministère avait établi une détermination positive de l’existence du dumping, d’une menace de dommage et du lien de causalité entre les deux. Cette conclusion préliminaire avait conduit à l’instauration, à compter du 13 février 2026, d’un droit antidumping provisoire, par arrêté conjoint du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre de l’Économie et des Finances du 27 janvier 2026, publié au Bulletin officiel n° 7482 du 12 février 2026.

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Les résultats définitifs de l’enquête confirment et précisent ces constats. Ainsi, pour le producteur-exportateur émirati Al Khaleej Steel Industries, la marge de dumping a été établie à 18,44%. Pour les autres producteurs-exportateurs émiratis, la marge a été établie sur la base de la plus élevée observée dans les modèles de ce même producteur, soit 52,71%.

Du côté égyptien, le producteur-exportateur MAFO (The Egyptian Union for Wires) n’a pas accepté la demande du ministère d’effectuer une visite de vérification. Ce refus de coopération a conduit le ministère à écarter les données fournies en réponse au questionnaire et à recourir, conformément à la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, aux meilleurs renseignements disponibles pour établir la marge de dumping. Il en résulte une marge de 46%, appliquée tant à MAFO qu’aux autres producteurs-exportateurs égyptiens.

Ces mesures répondent à la menace de dommage important que ces importations font peser sur la branche de production nationale. En effet, les résultats de l’enquête antidumping ont montré que le volume des importations de fils galvanisés originaires d’Égypte et des Émirats arabes unis a connu une augmentation notable durant la période examinée, aussi bien en valeur absolue que rapporté à la production et à la consommation nationales.

Les droits fixés pour cinq ans

Il en ressort aussi que ces importations ont eu un effet notable sur les prix des fils galvanisés produits localement, matérialisé par une sous-cotation maintenue tout au long de la période examinée. Enfin, les données de la branche de production nationale font apparaître une contreperformance inquiétante de certains indicateurs économiques sur la même période.

Sur la base de ces trois constats, le ministère établit, à titre définitif, que les importations en cause menacent de causer un dommage important à la branche de production nationale.

Au terme de cette détermination finale, et après avis favorable de la Commission de surveillance des importations, le ministère instaure des droits antidumping définitifs pour une durée de cinq ans. Les taux retenus reprennent ceux des marges de dumping établies: 18,44% pour Al Khaleej Steel Industries, 52,71% pour les autres producteurs-exportateurs émiratis, et 46% pour MAFO ainsi que pour les autres producteurs-exportateurs égyptiens.