Fils galvanisés: ouverture d’une enquête antidumping sur les importations d’Égypte et des Émirats arabes unis

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a ouvert une enquête antidumping sur les importations de fils d’acier galvanisés originaires d’Égypte et des Émirats arabes unis. Cette décision fait suite à une requête adressée au ministère par un groupement de quatre sociétés marocaines qui assurent la totalité la production nationale de fils galvanisés, à savoir Somatref, Sicotrem, Galvaftl et Sodefer.

Dans leur requête, ces opérateurs affirment que lesdites importations relèvent du dumping et constituent une menace de dommage important pour cette branche. L’examen des données a permis de constater que ces importations ont connu une augmentation significative depuis leur introduction sur le marché marocain en 2020, indique le ministère. Ainsi, durant la période 2020 à fin septembre 2024, le volume des importations concernées est passé de 112 tonnes à 14.669 tonnes, soit une hausse spectaculaire de 12.997%.

Les renseignements présentés par les quatre opérateurs marocains ont permis de déduire que les importations de fils galvanisés originaires d’Égypte et des Émirats arabes unis sont la cause directe de la dégradation de la part de marché de la branche de production nationale et de l’imminence d’une dégradation possible des autres indicateurs de performance, ajoute le ministère. Par conséquent, les requérants demandent la mise en place d’une mesure antidumping à l’encontre de ces importations.

Considérant que cette requête est justifiée, le département de Ryad Mezzour a ouvert une enquête antidumping qui a pris effet à compter du jeudi 13 mars 2025. Il a avisé les parties souhaitant se faire connaître en tant que partie intéressée à soumettre des commentaires concernant la requête ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête, au plus tard le 17 avril 2025.

Des mesures provisoires peuvent être imposées

L’enquête sera clôturée dans les 12 mois qui suivent la date de son ouverture, mais ce délai peut être porté jusqu’à 18 mois si des circonstances spéciales le justifient, fait savoir le ministère. En attendant, des mesures provisoires peuvent être imposées si les conditions nécessaires sont réunies, et ce, sur la base d’un rapport d’enquête ayant déterminé, à titre préliminaire, l’existence du dumping, de la menace du dommage important et du lien de causalité.

À noter que le produit considéré est le fil d’acier galvanisé utilisé dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie, principalement pour la fabrication de grillages, de gabions, de fils barbelés et d’autres produits dérivés, explique le ministère. Il est également employé, poursuit-il, dans divers domaines tels que les pièces métalliques industrielles, les clôtures, les panneaux grillagés, l’automobile et divers articles métalliques.