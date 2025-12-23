Le Maroc impose des droits antidumping provisoires sur les fils galvanisés d’Égypte et des Émirats arabes unis

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a rendu publics les résultats préliminaires de son enquête antidumping portant sur les importations de fils d’acier galvanisés originaires d’Égypte et des Émirats arabes unis. Cette investigation, ouverte le 13 mars 2025 à la suite d’une requête des producteurs nationaux, conclut à l’existence de pratiques de dumping susceptibles de porter atteinte à la filière locale.

Selon le département de tutelle, l’enquête a mis en évidence une menace réelle de dommage pour la production nationale, ainsi qu’un lien de causalité direct entre les importations concernées et la dégradation des indicateurs économiques du secteur. Ces constats ont conduit les autorités à décider des mesures provisoires de défense commerciale.

Les marges de dumping calculées varient sensiblement en fonction du degré de coopération des exportateurs étrangers. Deux entreprises ayant pleinement répondu aux questionnaires, à savoir l’égyptienne MAFO et l’émiratie Al Khaleej Steel Industries, se voient appliquer des marges respectives de 25,74% et 23,13%.

En revanche, pour les autres exportateurs d’Égypte et des Émirats arabes unis, dont les réponses ont été jugées partielles ou insuffisantes, les marges retenues sont nettement plus élevées. Elles atteignent 50,67% pour les opérateurs égyptiens et 52,71% pour les émiratis.

Progression spectaculaire des importations

Le ministère fonde ses conclusions sur l’évolution spectaculaire des volumes importés. Ceux-ci sont passés de seulement 112 tonnes en 2020 à 14.669 tonnes à fin septembre 2024, soit une progression avoisinant les 13.000%. Une hausse jugée de nature à exercer une pression considérable à la baisse sur les prix du marché national.

Cette nette montée des importations aurait fragilisé la branche de production nationale, composée de quatre entreprises -Somatref, Sicotrem, Galvafil et Sodefer- qui assurent l’intégralité de la production marocaine de fils galvanisés. Dans leur requête initiale, ces industriels faisaient état d’une érosion de leur part de marché et d’un risque de détérioration de plusieurs indicateurs financiers et industriels.

Après analyse des éléments fournis, le ministère a jugé la requête recevable et a décidé d’ouvrir officiellement l’enquête en mars dernier. Les résultats préliminaires ont par la suite conforté les arguments avancés par les producteurs locaux.

Sur cette base, une mesure antidumping provisoire a été arrêtée, sous forme de droits additionnels appliqués aux taux de dumping établis. Cette décision a reçu l’aval de la Commission de Surveillance des Importations lors de sa réunion tenue le 21 novembre 2025.

Les parties concernées, à savoir les importateurs, les exportateurs et les industriels, disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification du rapport préliminaire pour formuler leurs observations et présenter d’éventuels éléments complémentaires.

Le fil galvanisé constitue un intrant stratégique pour plusieurs secteurs clés, notamment l’agriculture et l’industrie. Il est utilisé dans la fabrication de grillages, gabions, fils barbelés, clôtures, pièces automobiles et divers articles métalliques.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la loi 15-09 relative aux mesures de défense commerciale et illustre la volonté des autorités marocaines de préserver la compétitivité de l’industrie nationale face à des pratiques jugées déloyales sur le plan international.