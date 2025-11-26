Le Maroc impose un droit antidumping définitif sur le PVC égyptien

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé les résultats définitifs de l’enquête antidumping visant les importations du PVC originaires d’Égypte. Lancée le 27 novembre 2024, cette enquête avait déjà conclu, lors de la phase préliminaire, à l’existence d’un dumping causant un dommage important à l’industrie nationale. Dès le 6 juin 2025, les importations égyptiennes avaient été soumises à un droit provisoire.

Le ministère livre désormais la détermination finale de l’existence du dumping. Celle-ci confirme les premières conclusions et propose l’adoption de droits antidumping définitifs sur les importations concernées.

L’enquête de dumping s’est appuyée sur les réponses détaillées d’un seul producteur-exportateur ayant coopéré: Egyptian Petrochemicals Company (EPC). Les prix de vente pratiqués sur le marché égyptien ont servi de référence pour établir la valeur normale, tandis que les prix réellement facturés au Maroc ont été utilisés pour déterminer le prix à l’exportation. Pour les exportateurs non coopérants, les autorités se sont basées sur les données contenues dans la requête initiale.

Des marges de dumping élevées

Les résultats finaux confirment des marges de dumping significatives: 74,87% pour la société EPC et 92,19% pour les autres producteurs-exportateurs égyptiens. Ces niveaux, parmi les plus importants relevés dans des enquêtes similaires, témoignent de pratiques de prix jugées manifestement déloyales.

Les conclusions de l’enquête antidumping relèvent une augmentation notable des importations de PVC égyptien, en volume absolu comme en comparaison avec la production et la consommation locales, exerçant une pression majeure sur la Branche de Production Nationale (BPN).

Cette hausse a entraîné une sous-cotation persistante des prix du PVC marocain, empêchant toute augmentation tarifaire et générant une marge déficitaire pour les producteurs nationaux. La BPN a vu sa situation économique se détériorer nettement, avec des pertes de parts de marché, une baisse marquée du retour sur investissement et une rentabilité en déclin continu.

Au terme de la procédure, et après consultation de la Commission de surveillance des importations réunie le 21 novembre 2025, le ministère recommande l’instauration de droits antidumping définitifs. Les taux proposés reprennent les marges de dumping établies: 74,87% pour la société EPC et 92,19% pour les autres producteurs-exportateurs égyptiens. Ces droits visent à rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché marocain du PVC.

Le ministère annonce enfin que l’enquête, ouverte le 27 novembre 2024, est officiellement clôturée depuis le 25 novembre 2025. Cette décision marque l’aboutissement d’un processus d’analyse approfondi et ouvre la voie à la mise en œuvre des mesures définitives de défense commerciale.