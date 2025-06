Le Maroc impose un droit antidumping sur le PVC égyptien

Le Maroc a décidé d’appliquer un droit antidumping provisoire aux importations du PVC en provenance de l’Égypte à partir du vendredi 6 juin 2025. C’est ce qu’indique l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) dans une circulaire qui fait référence à un arrêté conjoint du ministre de l’Industrie et du Commerce et de la ministre de l’Économie et des Finances portant cette décision.

Ce droit antidumping est d’un taux de 74,87% pour le producteur-exportateur Egyptian Petrochemicals Company et 92,19% pour les autres producteurs-exportateurs égyptiens, précise-t-elle.

Cette décision fait suite aux résultats préliminaires, publiés le 5 mai 2025, d’une enquête antidumping initiée le 27 novembre 2024 par le ministère de l’Industrie et du Commerce sur ces importations.

Ces résultats montrent que le PVC égyptien est importé en dumping au Maroc, avec des volumes en nette augmentation. Cette évolution a eu un effet notable sur les prix du PVC produit localement, matérialisé par l’existence d’une sous-cotation et un empêchement à la hausse des prix.

Ce qui s’est répercuté négativement sur la branche de production nationale, dont la situation «a connu une détérioration remarquable matérialisée par la dégradation effective de certains de ses indicateurs économiques et financiers au cours de la période examinée, notamment la perte des parts de marché et une baisse drastique du retour sur investissement et la dégradation continue de la rentabilité», selon les résultats de l’enquête.